Le Texas commence à transporter des migrants par bus à Chicago – Shaw Local

SPRINGFIELD – Une soixantaine de migrants sont arrivés à Chicago mercredi dans des bus en provenance du Texas dans le cadre de la politique continue du gouverneur républicain Greg Abbott d’envoyer des immigrants sans papiers dans les soi-disant «villes sanctuaires».

Mais le gouverneur de l’Illinois, JB Pritzker, et le maire de Chicago, Lori Lightfoot, tous deux démocrates, affirment que les nouveaux arrivants sont les bienvenus dans l’Illinois et s’engagent à faire en sorte que les nouveaux arrivants reçoivent les services essentiels.

“L’Illinois accueille les réfugiés, les demandeurs d’asile et les immigrants et nous travaillons avec les autorités fédérales et municipales pour garantir que ces personnes soient traitées avec respect et sécurité alors qu’elles cherchent à se connecter avec leur famille et leurs amis”, a déclaré Pritzker dans un communiqué mercredi soir. « Mon arrière-grand-père est venu dans ce pays en tant qu’immigrant fuyant l’Ukraine en 1881. Des immigrants comme ma famille en quête de liberté et d’opportunités ont bâti ce pays. L’Illinois est et a toujours été un État accueillant.

Abbott a lancé le programme en avril lorsqu’il a publié une note direction le Département de la gestion des urgences de l’État « pour commencer à coordonner le transport volontaire » des immigrants qui avaient été libérés de la détention fédérale.

Abbott a commencé par transporter des immigrants par bus à Washington, DC, puis à New York. Chicago est la troisième ville qu’il a ciblée pour accueillir des immigrants.

La Le Chicago Sun-Times a rapporté que la plupart de ceux qui sont arrivés mercredi provenaient du Venezuela, un pays aux prises avec une crise économique de plusieurs années qui a aurait forcé quelque 6,8 millions habitants à quitter leur patrie.

La note de service d’Abbott a également ordonné aux maires et aux juges de comté d’informer l’agence de tout “dépôt” par le Département américain de la sécurité intérieure “qui pourrait nécessiter l’envoi d’un bus, d’un avion ou de tout autre moyen d’évacuer ces migrants de notre État”.

Cette décision faisait partie de la protestation d’Abbott contre la décision du président Joe Biden en avril de mettre fin à ce que l’on appelle les expulsions du titre 42 – une pratique utilisée sous l’administration Trump pour expulser immédiatement les immigrants, y compris les demandeurs d’asile, arrivant à la frontière américano-mexicaine sur la base de problèmes de santé liés à la COVID-19.

Abbott s’est plaint que la décision de mettre fin à ce programme a entraîné une explosion de passages frontaliers illégaux au Texas et que l’administration Biden n’a pas réussi à régler le problème.

“L’inaction du président Biden à notre frontière sud continue de mettre la vie des Texans – et des Américains – en danger et submerge nos communautés”, a-t-il déclaré. dit dans un communiqué Mercredi. “Pour continuer à fournir un soulagement indispensable à nos petites villes frontalières envahies, Chicago rejoindra les autres villes sanctuaires de Washington, DC et New York en tant que lieu de dépôt supplémentaire.”

“Le maire Lightfoot aime vanter la responsabilité de sa ville d’accueillir tous, quel que soit leur statut juridique”, a-t-il poursuivi, “et j’ai hâte de voir cette responsabilité en action alors que ces migrants reçoivent des ressources d’une ville sanctuaire ayant la capacité de les servir. ”

Un porte-parole du maire a rapidement riposté en publiant un déclaration sur Twitter vers 20h30 en disant: «Nous savons que le racisme, la discrimination et la cruauté humaine ont joué un rôle central dans la manière dont les immigrants sont accueillis à l’intérieur de nos frontières, et nous travaillons toujours pour nous remettre de l’administration présidentielle précédente, qui a encouragé ce comportement. C’est un moment si important pour Chicago, car la ville a été un sanctuaire pour des milliers de nouveaux arrivants. Nous les accueillons et nous ne tournerons pas le dos à ceux qui ont le plus besoin de notre aide. »

Selon un chronologie par le Chicago Tribune, Chicago est officiellement devenue une ville sanctuaire en 2006 avec l’adoption d’une ordonnance interdisant aux agences municipales de s’enquérir du statut d’immigration d’une personne lorsqu’elle recherche des services municipaux.

Une autre ordonnance adoptée en 2012 interdit à la police de détenir quiconque au seul motif qu’il se trouve illégalement aux États-Unis et lui interdit de coopérer avec les autorités fédérales lorsqu’il estime que le statut d’immigration d’une personne est la seule raison pour laquelle un mandat a été délivré.

Au niveau de l’État, les législateurs de l’Illinois ont adopté une paquet de factures en 2021 visant à protéger la population immigrée de l’État, y compris l’obligation pour les gouvernements locaux de mettre fin aux partenariats avec l’Immigration and Customs Enforcement des États-Unis, une loi faisant de la citoyenneté ou du statut d’immigration d’une personne une motivation potentielle pour un crime de haine, et des protections contre la discrimination au travail basée sur le statut d’autorisation de travail d’une personne.

En même temps qu’il signait ces projets de loi, Pritzker a également signé un décret établissant un bureau d’accueil de l’Illinois au sein du bureau du gouverneur pour élaborer et coordonner des politiques visant à faire de l’Illinois un État plus accueillant et équitable pour les immigrants et les réfugiés.

Le président de la Chambre de l’Illinois, Emanuel “Chris” Welch, D-Hillside, a publié jeudi une déclaration qualifiant les actions d’Abbott d'”odieuses”.

“Utiliser des hommes, des femmes et des enfants demandeurs d’asile comme des pions politiques est inhumain”, a déclaré Welch. “Alors qu’il est gaspiller 12 millions de dollars de l’argent des contribuables sur ces cascades, l’Illinois travaillera avec les autorités étatiques et fédérales pour s’assurer que ces nouveaux Américains trouvent des opportunités, la paix et une nouvelle maison dans l’Illinois.

