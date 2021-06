Le Texas autorise les résidents à posséder des armes de poing sans permis après que le gouverneur Abbott a signé un projet de loi controversé sur le « portage constitutionnel » – RT USA News

Les Texans seront bientôt autorisés à porter des armes de poing sans permis, le gouverneur Greg Abbott signant un projet de loi qui supprime la plupart des exigences de permis de l’État malgré l’opposition vocale des groupes de police et du public.

Après être passé par le Sénat de l’État à la fin du mois dernier, Abbott a mis son nom sur HB 1927 mercredi, légalisant ce que les partisans appellent « Portage constitutionnel » qui permet aux résidents de posséder des pistolets sans permis ni formation obligatoire.

Alors que la loi exempte ceux qui sont déjà interdits de porter des armes à feu en vertu de la loi étatique ou fédérale, tels que les criminels condamnés, tous les autres résidents de l’État âgés de 21 ans et plus seront libres de porter des armes de poing, ouvertement ou dissimulées, une fois que la législation entrera en vigueur le 1er septembre.





Aussi sur rt.com

Personne ne « s’en prend à vos armes à feu », déclare Kamala Harris, qui a fait campagne pour s’en prendre aux armes à feu







Le projet de loi a été adopté à la fois par la Chambre et le Sénat de l’État malgré les objections des groupes chargés de l’application des lois, des défenseurs du contrôle des armes à feu et même du grand public, un récent sondage montrant qu’environ 59% des Texans interrogés sont opposés au portage sans permis.

Un groupe de cinq organisations de police dirigé par la Dallas Police Association a fortement fait pression contre le projet de loi, bien que finalement compromis après que les sénateurs de l’État aient inclus un certain nombre d’amendements à la loi pour répondre à leurs préoccupations, qui étaient largement centrées sur la sécurité des agents. Sans les amendements, les groupes ont dit « de nombreux Texans dangereux et instables auront un accès illimité aux armes et ne seront pas ou peu punis lorsqu’ils seront appréhendés. »

L’ancien chef de la police de Houston, Art Acevedo, qui est maintenant chef de la police de Miami, en Floride, s’est également prononcé contre la loi le mois dernier, déclarant « Des chefs aux shérifs en passant par le travail de la police, nous ne soutenons pas le transport ouvert sans permis. »

Le projet de loi de compromis qui a finalement été adopté a conservé une disposition qui permet à la police d’interroger les résidents uniquement sur la base de leur possession d’une arme de poing, et renforce également les sanctions pénales pour les criminels porteurs. Les sénateurs des États ont également introduit une mesure exigeant que le ministère de la Sécurité publique du Texas propose un cours en ligne gratuit sur la sécurité des armes à feu, conformément aux appels d’autres groupes de police pour que les résidents reçoivent une formation.

Certains services de police, tels que ceux de Texarkana et de Hooks, affirment qu’ils n’ont aucun problème à appliquer la nouvelle loi «Constitutional Carry», le porte-parole de la police de Texarkana, Shawn Vaughn, déclarant « Nous appliquons la loi, quoi que le législateur juge approprié. »

« Nous n’avons pas eu de problèmes majeurs [with handguns]. Il y aura toujours des personnes à qui il sera interdit de porter des armes, comme les criminels, et ce sont les principales qui nous préoccupent », il a dit.

Les groupes pro-armes ont applaudi le nouveau projet de loi, la National Rifle Association le jugeant « la mesure pro-Deuxième Amendement la plus importante de l’histoire du Texas. » Lorsque la loi a adopté la Texas State House, les Gun Owners of America l’ont saluée comme un « moment historique » l’appelant un « facture forte avec des protections fortes.

Les législateurs du Texas ont également adopté un projet de loi pour faire de l’État un « Sanctuaire du deuxième amendement », ce qui l’exemptera de toute nouvelle législation fédérale sur les armes à feu. Le gouverneur Abbott a déjà déclaré son intention de promulguer la loi, en disant « J’ai hâte de le signer » en avril, bien qu’il n’ait pas encore atteint son bureau.





Aussi sur rt.com

Il n’y a AUCUN DROIT DE PORTER des armes en public, déclare une cour d’appel américaine dans une décision controversée sur l’affaire des droits des armes à feu







Vous aimez cette histoire ? Partagez le avec un ami!