Le Texas approuve 2 centrales électriques virtuelles Tesla pour aider le réseau électrique de l’État

Choisir d’ajouter de petites ressources énergétiques, comme des panneaux solaires ou des générateurs de secours, peut sembler une bonne décision personnelle. Mais de plus en plus, nous voyons comment les foyers équipés de tels équipements peuvent également aider les grands réseaux électriques lorsque cela est nécessaire – avec l’avantage supplémentaire que les clients sont payés pour partager leur électricité. Cette semaine, deux centrales électriques virtuelles impliquant des clients Tesla Electric avec des systèmes de stockage Powerwall a reçu l’approbation de la Public Utility Commission of Texas, et six autres pourraient être approuvés plus tard.

Une centrale électrique virtuelle combine des sources d’énergie renouvelables, imitant une centrale électrique centrale en regroupant l’énergie et en la distribuant de manière flexible. En conséquence, les VPP permettent aux plus petits producteurs d’énergie – même aux utilisateurs domestiques – de fournir de l’électricité aux clients d’un service public d’énergie, en particulier pendant les périodes de forte utilisation.

Le projet pilote du Texas, une première dans l’État, teste comment les appareils appartenant aux consommateurs, tels que les systèmes de stockage d’énergie par batterie, les générateurs de secours et les chargeurs de véhicules électriques contrôlables, peuvent servir de ressource sur le marché de gros de l’électricité, augmentant ainsi la fiabilité du réseau.

« Les petites ressources énergétiques trouvées dans les foyers et les entreprises du Texas ont un potentiel incroyable pour continuer à améliorer la fiabilité et la résilience du réseau en vendant l’excédent d’énergie qu’elles génèrent au système (de l’Electric Reliability Council of Texas) », a déclaré le commissaire Will McAdams. dans un rapport. « C’est gagnant-gagnant pour le Texas. Les propriétaires de maisons et d’entreprises sont payés pour l’électricité qu’ils fournissent et les consommateurs d’ERCOT bénéficient d’une plus grande fiabilité. »

Le lancement fait partie du projet pilote de l’État sur les ressources énergétiques distribuées globales, ou ADER. Les deux clients de Tesla Electric disposent de systèmes de stockage Powerwall chez eux et ont accepté de vendre leur surplus d’électricité. L’un dessert les clients de CenterPoint Energy dans la région de Houston et l’autre sert les clients d’Oncor Electric Delivery Company dans la région de Dallas.

« La collaboration a atteint les objectifs clairs définis par la commission et constitue un modèle pour les futurs projets de la (commission des services publics) », a déclaré le commissaire Jimmy Glotfelty dans le communiqué. « Nous avons un marché (au sein de l’Electric Reliability Council of Texas) qui nous permet d’innover et d’apprendre grâce à des expérimentations en temps réel avec un impact réel. »

Le réseau électrique du Texas a fait la une des journaux pour son incapacité à faire face aux vagues de froid et aux tempêtes. Des millions de personnes se sont retrouvées sans électricité en 2021, lorsque des températures record ont amené le réseau au bord de la panne, obligeant le conseil à administrer des coupures de courant périodiques.

La participation au projet pilote de la commission des services publics est volontaire. Il y a actuellement huit ADER dans le programme, totalisant 7,2 mégawatts (un mégawatt équivaut à 1 million de watts), bien que seuls les ADER de Dallas et de Houston aient effectué les tests requis. Les six autres ont terminé leur enregistrement initial et poursuivent le processus de mise en service.

Les ADER participant au projet pilote doivent inclure des dispositifs de production d’électricité, tels que des systèmes de stockage d’énergie par batterie ou des générateurs, et peuvent également inclure des dispositifs de réponse à la demande tels que des thermostats intelligents, des chargeurs de véhicules électriques contrôlables et des chauffe-eau intelligents qui peuvent être contrôlés pour réduire la consommation d’électricité.

L’ADER répond aux instructions automatisées spécifiques de l’opérateur du réseau du Texas, permettant aux clients participants de vendre leur surplus d’électricité au réseau lorsqu’ils le demandent, créant ainsi de l’énergie supplémentaire pour le réseau. La batterie résidentielle moyenne est d’environ 5 kilowatts. Le projet pilote est actuellement plafonné à 80 MW de participation totale pour garantir un déploiement sûr et contrôlé.

Le Tesla Powerwall est la deuxième version de la batterie solaire de l’entreprise. Le premier a été introduit en 2015 et n’est plus disponible. Le Powerwall 2 amélioré est sorti en 2016.

Comme CNET l’a noté dans un article précédent, le service public du Vermont, Green Mountain Power, exploite déjà avec succès une centrale électrique virtuelle, en partenariat avec Tesla en 2017 pour subventionner les batteries Powerwall pour ses clients.

