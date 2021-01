Le président Joe Biden signe un décret relatif à la fabrication américaine dans le South Court Auditorium du complexe de la Maison Blanche le 25 janvier à Washington, DC. | Drew Angerer / Getty Images

Le Texas affirme que la pause de 100 jours de Biden sur les expulsions viole un accord d’application de la loi en matière d’immigration négocié dans les derniers jours de l’administration Trump.

Le Texas a contesté la décision du président Joe Biden de suspendre les expulsions pendant 100 jours devant un tribunal fédéral, affirmant que cette pause viole un accord avec le ministère de la Sécurité intérieure que l’État a signé peu de temps avant le départ de l’ancien président Donald Trump.

L’accord exige que le DHS donne un préavis de 180 jours et consulte le Texas avant de mettre en œuvre certains changements à la politique d’immigration. Les experts juridiques disent qu’il est probablement inapplicable. Mais le procureur général du Texas, Ken Paxton – qui fait actuellement l’objet d’une enquête pour corruption et abus de pouvoir – a demandé à un juge fédéral de bloquer immédiatement la politique d’expulsion parce que l’administration Biden n’a pas notifié ni consulté l’État.

Le moratoire sur les expulsions, l’une des principales promesses de campagne de Biden sur l’immigration, est entré en vigueur le 22 janvier. Le DHS a déclaré que la politique lui permettrait de « revoir et de réinitialiser les priorités d’application » après que l’administration Trump a cherché à s’assurer qu’aucun immigrant sans papiers – y compris les familles et les résidents américains de longue date – étaient à l’abri de la déportation.

Selon un note du secrétaire par intérim du DHS David Pekoske, le moratoire s’applique à tout non-citoyen aux États-Unis qui a été expulsé par un juge d’immigration, à moins qu’il ne soit arrivé après le 1er novembre, ou s’il renonce volontairement à son droit de rester aux États-Unis en toute connaissance de cause les conséquences et la possibilité d’obtenir une représentation juridique.

Les non-citoyens peuvent toujours être expulsés s’ils se sont livrés au terrorisme ou à l’espionnage ou s’ils sont soupçonnés de le faire, ou s’ils constituent une menace pour la sécurité nationale. Le responsable de l’immigration et des douanes américaines peut également intervenir dans un cas individuel pour ordonner leur expulsion. Elle ne s’applique cependant pas aux immigrants actuellement en route vers les États-Unis.

Le juge de district américain Drew Tipton a refusé de rendre une décision sur la candidature du Texas à bloquer la politique lors d’une audience lundi matin, reportant jusqu’à ce que le gouvernement soumette des preuves supplémentaires concernant toute personne qui avait été expulsée, mais qui a été libérée de détention depuis le moratoire. en vigueur. Il a dit qu’il voulait s’assurer que le gouvernement ne se précipite pas pour libérer les immigrants en raison de la politique avant de rendre une décision.

Le Texas a fait valoir que le moratoire entraînerait des libérations massives et que l’État devra par conséquent fournir des services éducatifs, sociaux, de protection sociale, de santé et autres aux immigrants sans papiers à un coût élevé. L’État a cité un e-mail interne qui aurait été envoyé aux agents de l’ICE au Texas le 21 janvier et obtenu par Tucker Carlson de Fox News ordonnant aux agents de «les libérer tous, immédiatement».

Cependant, Adam Kirschner, un avocat de l’administration Biden, a déclaré lors de l’audience de lundi que l’ICE s’était jusqu’à présent délibérément abstenue de libérer toute personne soumise au moratoire jusqu’à ce que le juge se prononce sur l’affaire. Le gouvernement a libéré des personnes pour des motifs distincts, a-t-il déclaré.

Ce n’est pas la première fois que le Texas est à l’avant-garde de l’opposition légale aux politiques d’immigration démocrates. L’État mène également une poursuite en cours contestant la légalité du programme d’action différée pour les arrivées d’enfants (DACA), menaçant le statut juridique de plus de 700000 jeunes immigrants sans papiers qui sont arrivés aux États-Unis comme enfants.

L’administration Trump a signé des accords destinés à paralyser le DHS de Biden

Ken Cuccinelli, anciennement le deuxième plus haut responsable du DHS, a secrètement signé un protocole d’accord avec le Texas lors de ses derniers jours à l’agence, dans une tentative apparente d’empêcher l’administration Biden de démanteler l’héritage d’immigration de Trump. BuzzFeed News a rapporté qu’il avait également signé des accords similaires, connus sous le nom d’accords de Sanctuary for Americans First Enactment (SAFE), avec les autorités étatiques et locales de l’Indiana, de la Louisiane, de l’Arizona et du comté de Rockingham en Caroline du Nord.

Les accords sont conçus pour retarder l’administration Biden de «prendre des mesures ou de prendre toute décision qui pourrait réduire l’application de l’immigration» ou qui pourrait augmenter le nombre d’immigrants non autorisés vivant aux États-Unis, selon les documents judiciaires. Ils exigent que le DHS fournisse non seulement un préavis de ces changements, mais qu’il prenne également en considération la contribution des autorités étatiques et locales et «fournisse une explication écrite détaillée» s’il décide de rejeter cette contribution.

Naureen Shah, conseiller principal en matière de défense des droits et de politique de l’American Civil Liberties Union, a déclaré dans un communiqué que les accords représentaient «une tentative transparente des responsables de Trump de lier les mains de l’administration Biden-Harris et de préserver la politique grotesque d’application de l’immigration de Trump.

«L’administration Biden a l’autorité, le mandat et la responsabilité de rompre avec l’héritage de l’administration Trump, et rien dans ces accords rapportés ne change cette réalité», a-t-elle déclaré.

Les accords sont en effet sur des bases juridiques précaires. Cuccinelli n’a peut-être pas eu le pouvoir de signer les accords en premier lieu: le Government Accountability Office des États-Unis a constaté que lui, avec l’ancien secrétaire par intérim du DHS, Chad Wolf, avait été illégalement nommé à leurs postes.

Les tribunaux ont déjà invalidé les politiques de l’ère Trump sur cette base, y compris une note publiée par Wolf qui bloquait de nouvelles applications à DACA alors que l’agence tentait de mettre fin au programme. Wolf a démissionné plus tard en raison de préoccupations concernant les contestations judiciaires en cours à sa nomination.

L’administration Biden a également fait valoir qu’elle disposait d’un vaste pouvoir discrétionnaire sur l’application de l’immigration et que les accords n’étaient pas contraignants. Il n’y a pas de loi fédérale qui donne au DHS la possibilité de «sous-traiter» ses pouvoirs en matière d’application de l’immigration aux autorités étatiques et locales, a-t-il déclaré.

«Le département de la sécurité intérieure n’avait pas le pouvoir de céder le contrôle de la politique d’immigration fédérale au Texas, et le Texas n’a pas le pouvoir d’exiger l’exécution spécifique de ce contrat sous la forme d’une ordonnance d’interdiction temporaire à l’échelle nationale», a fait valoir le DHS dans un dossier judiciaire. «L’effort de onzième heure du Texas pour contrôler et entraver les politiques d’immigration de la nouvelle administration devrait être rejeté.»