Le Texas a prouvé qu’il était un prétendant au titre national au Michigan. Les Wolverines parviendront-ils à se ressaisir ?

Par Austin Meek, Chris Vannini et Sam Khan Jr.

Le Texas a consolidé son statut de prétendant au titre national en se rendant au Michigan et en dominant le champion de l’année dernière 31-12 derrière trois plats à emporter de la défense et une solide performance du quart-arrière Quinn Ewers.

Les Longhorns n°3 ont mis fin à la séquence de 23 victoires consécutives à domicile des Wolverines n°10, qui remontait à novembre 2020, et c’était la première défaite du Michigan en saison régulière depuis octobre 2021.

Le Texas a pris l’avantage 24-3 en première mi-temps et n’a pas regardé en arrière, car le Michigan n’a pas marqué de touchdown avant les deux dernières minutes. Que signifie ce résultat et quelle est la suite ?

Le Texas est une menace légitime pour le titre national

Les Longhorns ont débuté la saison avec beaucoup de battage médiatique avant la saison et un classement parmi les cinq premiers dans les sondages, mais certains sceptiques se demandaient si le Texas serait une équipe à succès après avoir participé aux éliminatoires du football universitaire l’année dernière. Samedi, il a été clair que le Texas était réel.

Ewers a donné un gros coup de pouce à sa campagne pour le trophée Heisman 2024 en gérant magistralement le jeu. Il était parfait sur les troisièmes essais, il était précis et il prenait soin du ballon. Il a réussi de gros jeux sur le terrain lorsque les Longhorns en avaient besoin et ressemble au leader que les Longhorns avaient dit qu’il allait devenir cette intersaison. Il a terminé 24 sur 36 pour 246 yards et trois touchdowns sans aucun turnover.

Mais il y a bien d’autres choses à apprécier chez ces Longhorns. Le talent des joueurs de haut niveau autour d’Ewers est abondant et dynamique. La défense est toujours l’une des meilleures du pays. Steve Sarkisian, connu comme l’un des meilleurs animateurs de jeu du sport, a excellé dans l’animation du match de samedi.

La domination du Texas en dit peut-être autant sur la faiblesse du Michigan que sur la qualité des Longhorns. Mais il ne fait aucun doute que cette équipe de l’UT sera une force à l’avenir alors qu’elle entame sa première saison dans la SEC. — Khan



Quinn Ewers et le Texas ont battu le Michigan 389-284. (Rick Osentoski / USA Today)

À quoi ressemble le chemin du Texas vers les séries éliminatoires ?

Après avoir réussi leur premier grand test en dominant les champions nationaux en titre, les Longhorns se sont bien positionnés pour une course vers un CFP à 12 équipes, surtout compte tenu de la marge d’erreur supplémentaire. Le Texas est entré samedi avec 80 pour cent de chances de se qualifier pour le CFP, selon L’AthlétiqueLe modèle de , et maintenant il possède une victoire sur route de premier plan.

Les Longhorns bénéficieront d’un répit au cours des prochaines semaines avec UTSA et ULM à domicile, suivis par Mississippi State à Austin également. Ils auront une semaine de repos clé avant la grande séquence de deux matchs avec le match de rivalité Red River contre Oklahoma à Dallas suivi d’un match à domicile contre la Géorgie à la mi-octobre.

Les voyages en Arkansas et au Texas A&M en novembre produiront des environnements hostiles, mais avec un quart-arrière en Ewers qui a maintenant gagné à l’Alabama et au Michigan dans sa carrière, le Texas se sent bien quant à ses chances de CFP avant même d’entrer dans sa première saison de jeu SEC. — Vannini

Les plus grandes victoires à l’extérieur du Texas dans le top 10

Les problèmes du Michigan sont pires que prévu

Un pas en arrière était inévitable après la saison dernière, mais personne ne s’attendait à ce que le Michigan tombe aussi bas et aussi vite. Il faut féliciter le Texas, l’une des meilleures équipes du football universitaire. Il n’y a aucune honte à perdre contre un adversaire du top 5 aussi talentueux que les Longhorns, mais se faire éliminer de cette façon sur son terrain montre à quel point le Michigan doit aller loin sous la direction de Sherrone Moore, l’entraîneur en chef de première année.

Même sans Jim Harbaugh, JJ McCarthy, Blake Corum et d’autres stars de l’année dernière, les Wolverines pensaient avoir les atouts pour prétendre à une place dans les éliminatoires élargis à 12 équipes, notamment en défense. Cette défense soi-disant redoutable a été désamorcée par le Texas. Les Longhorns ont trouvé les points faibles et ont attaqué, exploitant les nouveaux titulaires du Michigan au poste de linebacker et de cornerback. Les difficultés offensives étaient prévisibles, mais si les Wolverines ne peuvent pas compter sur leur défense, sur quoi peuvent-ils compter ?

D’après ce que nous avons vu samedi, il est difficile d’imaginer que cette équipe du Michigan puisse sérieusement prétendre à une place au CFP. Les Wolverines ont un calendrier difficile et pourraient avoir du mal à remporter huit matchs à moins qu’ils ne puissent faire quelques ajustements rapides. — Doux

La situation du QB du Michigan est-elle réparable ?

À court terme, ce n’est peut-être pas le cas.

Le titulaire Davis Warren n’a pas montré beaucoup de preuves qu’il était capable de mener une attaque de passe qui peut donner une chance au Michigan contre les meilleures équipes de son calendrier. La précision de Warren était parfois discutable et ses deux interceptions ont été coûteuses. Warren a finalement terminé 22 sur 33 pour 204 yards avec un touchdown et deux interceptions, mais il n’a eu que 49 yards en première mi-temps. Si Michigan avait eu le moindre espoir qu’Alex Orji puisse être une meilleure option, il aurait sûrement eu un rôle plus important. La façon dont Michigan a utilisé Orji, en le déployant dans des situations évidentes de course, n’a pas généré beaucoup d’optimisme pour un système à deux quarterbacks. Il a été limité à -1 yard sur deux courses.

Jack Tuttle a été reclassé au rang de joueur incertain cette semaine et pourrait briguer le poste s’il est en bonne santé. Si les difficultés du quarterback du Michigan continuent, les fans réclameront à cor et à cri que la recrue Jadyn Davis ait sa chance. Pour l’instant, il n’y a pas de solution évidente pour les Wolverines. Doux

Comment le Texas s’est rechargé

L’une des raisons pour lesquelles les Longhorns ont adopté une approche attentiste cette année était la quantité considérable de talents d’élite qu’ils ont perdus : 11 joueurs de l’effectif de 2023 ont été sélectionnés lors de la draft de la NFL. Mais samedi, Sarkisian et son équipe ont montré à quel point ils ont bien recruté et développé les joueurs ainsi que l’intelligence avec laquelle les Longhorns ont utilisé le portail de transfert.

Besoin de remplacer trois receveurs titulaires ? Le Texas a obtenu Isaiah Bond (transféré en Alabama), Matthew Golden (Houston), Silas Bolden (Oregon State) et a signé la recrue cinq étoiles Ryan Wingo. Bond, Golden et Wingo ont tous réalisé des jeux clés samedi et Bolden est la principale option de retour dans les équipes spéciales.

Au poste d’ailier rapproché, où le Texas a perdu l’ailier rapproché électrique Ja’Tavion Sanders au repêchage, le senior Gunnar Helm a montré que sa patience avait porté ses fruits. Principalement un joueur de rôle au cours de ses deux premières années sur le campus, Helm a progressivement évolué vers un rôle plus important et a été la couverture de sécurité d’Ewers samedi, attrapant sept passes pour 98 yards, le meilleur total de l’équipe. Quatre des réceptions de Helm ont abouti à un premier essai, dont un qui était un touchdown.

Le running back Jonathon Brooks a été une autre perte difficile, rendue encore plus difficile par la perte du titulaire de deuxième année CJ Baxter et du freshman Christian Clark au camp d’entraînement en raison de blessures mettant fin à la saison. Et Jaydon Blue, qui avait débuté les deux premiers matchs au running back, s’est blessé et a quitté brièvement le terrain en première mi-temps samedi. Pas de problème pour le Texas, qui s’est tourné vers Tre Wisner et Jerrick Gibson pour combler le vide.

La plus grande question à l’approche de la saison pour le Texas était de remplacer le solide duo de la ligne défensive composé de T’Vondre Sweat et Byron Murphy. Le Texas avait des options expérimentées vers lesquelles se tourner avec Vernon Broughton et Alfred Collins, qui ont été des joueurs de rotation réguliers ces dernières années, et Sarkisian a également signé plusieurs joueurs de ligne défensive dans le portail, comme Jermayne Lole, Tiaoalii Savea et Bill Norton pour renforcer la profondeur. Broughton a efficacement comblé le milieu dans le jeu de course samedi et jusqu’à présent, il ne semble pas y avoir eu une énorme baisse dans la défense de course du Texas. C’est un signe encourageant pour ce qui sera le groupe de position le plus important dans le jeu SEC.

Au-delà de ces points clés, une chose est claire : le Texas est grand et rapide presque partout. — Khan

La ligne offensive était le héros méconnu des Longhorns

On a beaucoup parlé de la façon dont la ligne offensive du Texas gérerait l’attaque du Michigan, en particulier Mason Graham et Kenneth Grant, mais les Longhorns les ont neutralisés. Le Texas a couru avec le ballon efficacement et a protégé Ewers, qui n’a pas été plaqué et n’a pas subi de pression constante. Le pivot senior Jake Majors a fait un travail impeccable en gérant les appels dans un environnement routier bruyant et difficile.

Ce n’était pas parfait – le tackle droit Cam Williams a eu une pénalité pour retenue qui a annulé la passe de touchdown d’Ewers lors de la première possession et il y a eu quelques pénalités pour faux départ – mais la ligne offensive a été par ailleurs impressionnante. Cette unité est passée de l’un des maillons faibles de l’équipe lorsque Sarkisian a pris les commandes en 2021 à s’améliorer progressivement chaque année et à l’une des véritables forces de l’équipe maintenant. Khan

(Photo du haut : Gregory Shamus / Getty Images)