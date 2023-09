Le «tétraprisme» de l’iPhone 15 Pro Max signifie un meilleur appareil photo téléobjectif 5x

L’iPhone 15 Pro bénéficie d’un meilleur appareil photo principal pour une nouvelle flexibilité de prise de vue, a annoncé Apple mardi. Mais le changement le plus important en matière de photographie vient du nouveau téléobjectif 5x de l’iPhone 15 Pro Max, qui devrait aider les clients à obtenir de meilleures photos de sujets plus éloignés, comme la faune, les montagnes ou les enfants faisant du sport.

Grâce à la nouvelle flexibilité photographique des nouveaux appareils photo, les propriétaires d’iPhone 15 Pro et Pro Max auront « l’équivalent de sept objectifs d’appareil photo dans leur poche », a déclaré le chef du marketing d’Apple, Greg « Joz » Joswiak, lors de l’événement de lancement de l’iPhone de la société.

La profusion d’appareils photo sur les smartphones – et le nombre croissant de façons dont les téléphones peuvent découper et découper les données des capteurs d’image modernes – signifie que la photographie sur smartphone reproduit progressivement la flexibilité des objectifs zoom des appareils photo traditionnels. C’est une réussite remarquable, compte tenu de la petite taille des smartphones. Mais la gamme la plus large n’est disponible que sur les téléphones phares coûteux.

Les iPhone 15 Pro et Pro Max disposent pour la plupart du même matériel photo, notamment l’appareil photo principal grand angle de 48 mégapixels et l’appareil photo ultra-large de 12 mégapixels. L’appareil photo principal peut filmer soit avec sa longueur focale native de 24 mm, soit avec un cadrage plus serré de 28 mm et 35 mm. Et en mode 2x, il peut prendre des photos de 12 mégapixels avec une distance focale de 48 mm. La caméra ultra-large a une distance focale équivalente à 13 mm et lors de la prise de vue de près, elle passe en mode macro.

Cela représente six des sept options de caméra. La septième option, le téléobjectif, est celle où les deux téléphones Pro divergent.

L’iPhone 15 Pro dispose d’un téléobjectif 3x, un équivalent de 77 mm, le même que les modèles iPhone 14 Pro. Mais l’iPhone 15 Pro Max dispose d’un téléobjectif 5x, avec une distance focale équivalente à 120 mm.

Étant donné que les appareils photo sont sans doute l’élément le plus compétitif d’un nouveau téléphone, cette amélioration permet à Apple de rester au courant des concurrents des téléphones Android comme Samsung et Google. Cependant, cela reste à un pas de leurs capacités de caméra 10x.

Pour les deux téléphones, l’appareil photo principal de 48 mégapixels est le plus important, l’appareil photo idéal pour la plupart des prises de vue. Rendre son capteur physiquement plus grand améliore sa capacité à capturer plus de lumière et de meilleures couleurs, ce qui est important en particulier dans les situations de faible luminosité. Son objectif à grande ouverture f1,8 permet également d’obtenir des scènes sombres et un bokeh plus agréable : les arrière-plans flous derrière des sujets plus proches. Apple a également amélioré cet appareil photo avec une stabilisation d’image de deuxième génération, une technologie qui compense les tremblements de vos mains ou les mouvements de l’appareil photo lors de la prise de vidéo.

Avec la plus grande taille et les capacités de photographie informatique d’Apple, la société peut traiter les données de l’appareil photo pour produire des prises de vue en 24 mm, 28 mm ou 35 mm, et vous pouvez définir n’importe laquelle d’entre elles comme valeur par défaut lorsque vous lancez l’appareil photo pour la première fois.

Apple affirme que l’iPhone 15 Pro Max dispose de sept objectifs d’appareil photo : macro, 13 mm, 24 mm, 28 m, 35 mm, 48 mm et 120 mm. Le 15 Pro dispose d’un téléobjectif de 77 mm au lieu du 120 mm, mais le reste des options est le même. Pomme; capture d’écran de Stephen Shankland/CNET

Découvrez la caméra tétraprisme de l’iPhone 15 Pro Max

L’iPhone 15 Pro Max utilise un « tétraprisme » pour plier quatre fois le trajet de la lumière avant qu’il n’atteigne le capteur. Il s’agit d’une nouvelle variante des conceptions d’appareils photo « périscope » de Samsung, Google, Huawei et d’autres, qui intègrent de grands téléobjectifs dans un petit boîtier de smartphone. Le problème fondamental des téléobjectifs est qu’ils nécessitent des ensembles d’objectifs physiquement plus longs, et il n’y a pas de moyen simple de contourner ces limites de l’optique, de la physique et de l’ingénierie. Mais au lieu de s’appuyer sur des optiques volumineuses qui ne rentrent pas dans un téléphone, les caméras périscopes utilisent des prismes ou des miroirs pour courber le trajet de la lumière afin d’obtenir un itinéraire plus détourné et compact.

Proposer la caméra périscope uniquement sur le plus grand iPhone 15 Pro Max rappelle les années précédentes de l’histoire de l’iPhone, lorsque le plus grand appareil avait de la place pour un meilleur équipement photo. En revanche, les iPhone 14 Pro et Pro Max disposaient du même équipement photo, ce qui signifie que les personnes qui souhaitaient l’option la plus petite n’avaient pas à sacrifier la qualité de l’image.

Apple a augmenté la taille par défaut des photos sur son appareil photo principal de 12 mégapixels sur les iPhones précédents à 24 mégapixels. Autre nouveauté : vous pourrez prendre des photos de 48 mégapixels au format HEIF. Avec l’iPhone 14 Pro, vous ne pourriez obtenir une résolution de 48 mégapixels que si vous utilisiez le format ProRaw d’Apple. Les passionnés de photo adoptent souvent ces formats bruts, mais cela ajoute une complexité supplémentaire pour les utilisateurs moyens.

Le tétraprisme de l’iPhone 15 Pro Max réfléchit la lumière quatre fois à l’intérieur de l’appareil photo, permettant ainsi le trajet lumineux plus long nécessaire aux téléobjectifs, sans l’encombrement. Pomme; capture d’écran de Stephen Shankland/CNET

Un autre changement notable évoqué par Apple concerne les nouveaux revêtements de lentilles. Cela peut sembler un détail mineur, mais les revêtements aident à réduire les problèmes de lumière parasite tels que les stries et les prises de vue délavées lorsque vous photographiez vers le soleil, des lampadaires ou d’autres sources de lumière vive. Les appareils photo des smartphones sont particulièrement sujets aux problèmes de reflets par rapport aux appareils photo traditionnels haut de gamme.

L’iPhone 15 Pro est également livré avec un nouveau mode portrait qui, selon Apple, est plus rapide et fonctionne mieux dans des conditions de faible luminosité. Et il stocke les informations de la carte de profondeur dans la photo, ce qui vous permet de basculer entre les modes portrait et non portrait après avoir pris la photo, pour voir lequel vous préférez.