Un manifestant poursuit la police de Los Angeles après qu’un flic lui a tiré dessus avec une balle en caoutchouc qui a fait exploser son testicule en juin.

Ben Montemayor, 29 ans, a intenté une action en justice lundi contre le département de police de Los Angeles (LAPD) pour avoir utilisé une force excessive lors de la dispersion des manifestations et violé ses droits constitutionnels, selon le Los Angeles Times.

« Un troisième officier à moins de dix pieds a visé son green [40-millimeter] lanceur sur M. Montemayor et lui a tiré intentionnellement dans l’aine avec un projectile en mousse dure en plastique à grande vitesse « , lit-on dans le procès.

Le procès a allégué que Montemayor a été abattu dans le testicule avec un projectile qui l’a fait gonfler à la taille d’un «pamplemousse» et a explosé. Les médecins ont dû reconstituer son testicule après qu’il ait été transporté d’urgence à l’hôpital.

Les défendeurs dans le procès incluent le chef du LAPD Michel Moore.

Le procès a allégué que Montemayor a été attaqué par deux officiers qui l’ont poussé en arrière et ont déchiré une pancarte qu’il tenait qui appelait au report du LAPD.

Avant d’être attaqué, Montemayor n’a pas entendu d’ordre de dispersion mais se dirigeait dans la direction où il croyait que la police voulait que les manifestants aillent.

«Alors que M. Montemayor se tenait là, non armé, ne résistant pas à l’arrestation, ne posant aucune menace pour quiconque autour de lui, et ayant juste été violemment bousculé, un troisième officier à moins de dix mètres a braqué son green [40-millimeter] lanceur sur M. Montemayor et lui a tiré intentionnellement dans l’aine avec un projectile en mousse dure en plastique à grande vitesse », lit-on dans le procès, selon le Los Angeles Times.

La réclamation légale de Montemayor conteste également une récente conclusion de la Commission d’examen de l’utilisation de la force du département, selon laquelle l’officier qui a abattu le jeune homme de vingt-neuf ans respectait la politique, selon le Los Angeles Times.

L’équipe de communication du LAPD n’a pas répondu à la demande immédiate de commentaires du Sun.

Le Comité d’examen du recours à la force a recommandé que l’officier qui a tiré sur Montemayor reçoive un compte rendu tactique.

La politique du LAPD stipule que les agents ne devraient utiliser de tels projectiles avec les manifestants que s’ils constituent une menace physique pour la police et non pour avoir omis de suivre un ordre de dispersion, selon le Los Angeles Times.

Le procès a également mentionné le défaut de former les agents à utiliser correctement les projectiles qui ont été cités comme une force motrice menant aux blessures de Montemayor.

« Ils [the projectiles] sont utilisés de manière irresponsable. Ils sont surutilisés », a-t-il déclaré au Los Angeles Times. «Je ne veux pas qu’ils soient minimisés.»

L’un des avocats de Montemayor, Shaleen Shanbhag, a déclaré que le rapport de la Commission d’examen de l’utilisation de la force montre que le LAPD approuve que des manifestants pacifiques sont ciblés avec des armes «très clairement destinées à neutraliser quelqu’un».

Vendredi, la Fondation nationale de la police a publié un rapport selon lequel les pratiques de gestion des foules du LAPD «étaient inadéquates pour gérer les groupes disparates ou pour identifier les dirigeants parmi les manifestants et lutter contre le niveau de violence.

La communication était incohérente entre le chef Michel Moore, l’état-major du commandement, le commandant du bureau, les officiers hiérarchiques et les superviseurs sur le terrain, selon le rapport.

Le rapport décrit également le moral des officiers comme «au plus bas de tous les temps».

Des milliers de manifestants sont descendus dans les rues d’Hollywood à Los Angeles en juin, pour protester contre la mort de George Floyd, tué par un Minneapolis l’année dernière.

Le LAPD a déclaré à l’époque que la ville ne pénaliserait pas pénalement ou financièrement les manifestants appréhendés.