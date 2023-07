Le testament d’Aretha Franklin trouvé sous un canapé est valide après sa mort – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Kristina Bumphrey/Starpix/Shutterstock

Un document manuscrit retrouvé sous le feu Aretha FranklinLe canapé de la chanteuse dans sa maison du Michigan a été confirmé comme étant sa volonté, selon un juge. La décision a été rendue mardi devant un tribunal du Michigan et intervient alors que les enfants de la chanteuse se disputent sa succession après sa mort en 2018, TMZ a signalé. Le testament aurait été retrouvé en 2019, un an après son décès et est daté du 31 mars 2014.

Le testament qui a été trouvé serait très différent d’un Aretha rédigé en 2010. Il nomme apparemment ses fils Kecalf et Edouard en tant qu’exécuteurs testamentaires de sa succession de 6 millions de dollars, et semble porter le nom de « Teddy », alias Ted Blanc II, leur frère nommé exécuteur testamentaire dans la version 2010, biffé. La version 2010 exigeait également que Kecalf et Edward suivent des cours de commerce et obtiennent un diplôme ou un certificat pour bénéficier de la succession d’Aretha, mais la version 2014 n’inclut pas la même exigence, TMZ rapporté plus loin.

Les nouveaux développements surviennent après qu’une bataille financière entre les enfants d’Aretha s’est ensuivie au sujet de sa succession lorsqu’un testament n’a pas été initialement trouvé après sa mort. La décision du juge signifie que la version 2014 est légitime et que les souhaits de la chanteuse emblématique seront exaucés. Ses enfants n’ont pas encore commenté publiquement la décision.

Malgré les problèmes liés à son testament, la mort d’Aretha d’un cancer du pancréas laisse encore sa famille, ses amis et ses fans la pleurer, elle et son talent. Il y a eu de nombreux hommages au cours des années qui ont suivi son décès et certains ont été assez impressionnants. Compagnon chanteuse et actrice Jennifer Hudson transformé en crooner « Respect » pour le biopic 2021 de la « Queen of Soul ».

Les racines et Ariana Grande a également rendu hommage à Aretha peu de temps après sa mort. Ils ont chanté « Natural Woman » sur L’émission de ce soir avec Jimmy Fallon et laissé une impression durable. En 2019, il y avait aussi un spécial hommage aux étoiles appelé Arétha ! Une célébration Grammy pour la reine de la soul et il mettait en vedette Jennifer avec l’hôte Tyler Perry et d’autres artistes incroyables tels que Kelly Clarkson, Céline Dion, Brandi Carlile, Clés d’Aliciaet Alessia Caraqui a interprété certains des plus grands succès d’Aretha au fil des ans.

