Le test SpaceX lance un propulseur de vaisseau spatial

SpaceX n’a ​​cessé de se préparer au premier essai en vol de sa fusée Starship. La présidente et directrice de l’exploitation Gwynne Shotwell a souligné mercredi que la première tentative de lancement serait expérimentale.

Le PDG Elon Musk a déclaré dans un tweet ultérieur, SpaceX a éteint un moteur avant le test et un autre moteur “s’est arrêté”.

Starship est conçu pour transporter des marchandises et des personnes au-delà de la Terre et est essentiel au plan de la National Aeronautics and Space Administration visant à renvoyer les astronautes sur la lune. SpaceX a remporté un contrat de près de 3 milliards de dollars auprès de l’agence spatiale en 2021.

Alors que SpaceX espérait effectuer le premier lancement orbital de Starship dès l’été 2021, les retards de progression et l’approbation réglementaire ont repoussé ce calendrier. SpaceX a besoin d’une licence de la Federal Aviation Administration pour lancer Starship.

Shotwell a déclaré mercredi : “Je pense que nous serons prêts à voler juste au moment où nous aurons obtenu la licence.”

La société analysera ensuite le résultat de l’essai au feu statique de jeudi. Shotwell a estimé qu’une statique réussie verrait SpaceX prêt à lancer le premier vol orbital Starship “dans le mois prochain environ”.