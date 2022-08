Le test sanguin pour le cancer est maintenant disponible, mais est-il prêt pour Prime Time ?

Ce test “change complètement notre façon de penser au dépistage du cancer”, déclare Jeff Venstrom, MD, médecin-chef chez GRAIL, la société qui commercialise le test.

Mais les médecins craignent que l’utilisation généralisée du test soit prématurée.

Faire un test sanguin pour plusieurs cancers est une “très bonne idée, et la base scientifique de cette plateforme est solide”, déclare Timothy Rebbeck, PhD, de la Harvard TH Chan School of Public Health et du Dana-Farber Cancer Institute à Boston.

“Mais le diable est dans les détails pour s’assurer que le test peut détecter avec précision les cancers très précoces et qu’il existe une voie pour un bilan ultérieur (diagnostic, surveillance, traitement, etc.)”, dit-il.

Galleri est proposé aux personnes âgées de plus de 50 ans et qui ont des antécédents familiaux de cancer, ou qui présentent un risque plus élevé de cancer, ou qui ont un système immunitaire affaibli. L’entreprise recommande que les personnes intéressées par le test entrent en contact avec leur fournisseur de soins de santé, qui doit alors inscrivez-vous à GRAIL et commandez le test.