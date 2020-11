Le test sanguin du Saint Graal qui vérifie la présence de CINQUANTE types de cancer

Un test sanguin révolutionnaire capable de détecter plus de 50 types de cancer doit être testé dans le NHS.

En première mondiale, le test Galleri – surnommé le «Saint Graal» pour le cancer – sera administré à 165 000 patients l’année prochaine.

En cas de succès, il sera déployé à plus d’un million de personnes au cours des cinq prochaines années et pourrait être régulièrement disponible dans la décennie.

Le test Galleri, qui utilise un échantillon de sang pour trouver l’ADN des cellules cancéreuses, peut être en mesure de détecter des traces de la maladie avant que le patient ne devienne symptomatique.

Le test, réalisé par la société américaine Grail, fonctionne en recherchant l’ADN libéré par les tumeurs dans le sang – surtout avant qu’un patient ne présente des symptômes.

Les responsables de la santé estiment qu’il a le potentiel de sauver des milliers de vies chaque année en signalant le cancer à un stade précoce, améliorant considérablement les chances de survie.

Simon Stevens, directeur général du NHS England, l’a salué comme un “ changeur de jeu ”.

Le test pourrait être particulièrement efficace, a-t-il déclaré, pour les cancers qui sont notoirement difficiles à diagnostiquer tels que les cancers de l’ovaire, du rein, du pancréas, de l’œsophage, de la tête, du cou et certains cancers du sang. Il a déclaré: «La détection précoce – en particulier pour les affections difficiles à traiter – a le potentiel de sauver de nombreuses vies.

«Ce test sanguin prometteur pourrait donc changer la donne dans le traitement du cancer, en aidant des milliers de personnes supplémentaires à obtenir un traitement efficace.

«Cet essai confirme à nouveau que le NHS est à la pointe des traitements et de la technologie de pointe.

Dans le cadre du projet pilote du NHS, 140 000 personnes en bonne santé, âgées de 50 à 79 ans, subiront un test sanguin annuel pendant trois ans. Toute personne dont le test est positif sera référée pour une enquête plus approfondie de la manière normale par le biais du NHS.

Un autre 25 000 personnes présentant des symptômes de cancer possibles se verront proposer des tests pour accélérer leur diagnostic. Les résultats des études sont attendus d’ici 2023 et, en cas de succès, ils seront étendus à environ un million de personnes d’ici 2025.

Traquer les indices Le test Galleri est une «biopsie liquide» développée par la société américaine Grail. Il utilise des algorithmes d’apprentissage automatique pour détecter des traces d’ADN libéré par les cellules cancéreuses. Le test recherche des changements chimiques, appelés méthylation, dans l’ADN acellulaire, qui peuvent contribuer à la croissance tumorale. Lorsqu’un cancer est détecté, le test est capable d’indiquer de quelle partie du corps les signaux de cancer proviennent avec une grande précision. La plupart de ces cancers ne peuvent être détectés par les pratiques de dépistage actuelles, ce qui entraîne souvent un mauvais pronostic pour les patients. Mais en théorie, le test indique rapidement un diagnostic et le traitement peut être commencé plus tôt, améliorant considérablement les chances de survie.

Une recherche publiée plus tôt cette année sur 1 200 patients a révélé que le test avait réussi à identifier la partie du corps dans laquelle se trouvait le cancer avec une précision de 96%.

Le test a diagnostiqué à tort des personnes atteintes de cancer moins de 1% du temps. Cependant, dans 12 des cancers, il a repris le plus fortement, y compris l’ovaire et le poumon, il a manqué environ un tiers des cas, dont beaucoup étaient à un stade précoce.

Pour le cancer du pancréas, l’un des plus grands meurtriers car il est rarement détecté tôt, le test l’a repéré 63% du temps au stade le plus précoce. Moins d’un patient atteint d’un cancer du pancréas sur cinq (18%) est diagnostiqué aux stades un et deux de la maladie. Trois cas sur cinq ne se retrouvent qu’après sa propagation.

Cette annonce est la dernière d’une série de percées dans le domaine du cancer, étant donné le feu vert pour une utilisation sur le NHS, y compris l’immunothérapie CAR-T pour des cancers auparavant incurables.

Le test sanguin pourrait aider à atteindre l’objectif du plan à long terme du NHS consistant à augmenter la proportion de cancers détectés tôt.

Les patients dont l’état est diagnostiqué au stade un ont généralement entre cinq et dix fois plus de chances de survivre que ceux du stade quatre.

Plus de 1 000 personnes reçoivent un diagnostic de cancer chaque jour au Royaume-Uni, alors qu’il est responsable de plus d’un quart des décès par an (28%).

Le professeur Peter Johnson, directeur clinique national du cancer au NHS England et au NHS Improvement, a déclaré: “ Le NHS s’est fixé un objectif ambitieux, celui de détecter les trois quarts des cancers à un stade précoce.

«Des tests comme celui-ci peuvent nous aider à y arriver beaucoup plus rapidement.