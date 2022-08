Le test sanguin d’Anne Heche “a révélé la présence de drogue” au moment de l’accident: la police

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Le test sanguin d’Anne Heche “a révélé la présence de drogue”, peut confirmer Fox News Digital.

Un responsable de l’information publique du département de police de Los Angeles a déclaré jeudi à Fox News Digital: “Sur la base du prélèvement sanguin, il a révélé la présence de drogues, mais des tests supplémentaires sont nécessaires pour exclure toute substance administrée à l’hôpital dans le cadre de son examen médical. traitement.”

Selon le LAPD, “des tests supplémentaires ont été envoyés” pour exclure tout ce qui a été administré à l’hôpital. [takes] jusqu’à 30 jours pour [a] test secondaire à revenir”, ont déclaré les autorités à Fox News Digital.

Selon TMZ, Heche était sous l’influence de la cocaïne et peut-être du fentanyl lorsqu’elle a écrasé son véhicule dans une maison à Mar Vista vendredi et a provoqué un incendie, qui a détruit une maison et envoyé l’actrice à l’hôpital où elle est actuellement dans le coma.

Heche, 53 ans, a subi une analyse de sang lors de son admission à l’hôpital, où des sources policières ont déclaré à TMZ avoir trouvé de la “cocaïne” dans son système.

Selon le point de vente, du “fentanyl” a également été trouvé dans son système, mais des tests supplémentaires doivent être effectués pour déterminer si le fentanyl était dans son système au moment de l’accident, car il est parfois utilisé comme analgésique dans les hôpitaux.

De plus, des sources ont rapporté que son « état est désastreux » et « ne s’est pas amélioré depuis qu’elle a été admise à l’hôpital ».

Le département de police de Los Angeles a déclaré jeudi à Fox News Digital qu’au départ, aucune blessure liée à l’incident n’avait été signalée pour les victimes impliquées. Dans cette situation, toutes les accusations potentielles auraient été des délits. Cependant, le LAPD “a appris plus tard qu’il y avait une victime blessée et que la victime blessée avait obtenu des soins médicaux”.

Selon la police, Lynne Mishele, la femme qui vivait dans la maison détruite par Heche, a été touchée par des débris et a également subi des blessures liées à la fumée. Elle n’a pas été hospitalisée, mais “elle a été très traumatisée, psychologiquement traumatisée”. Mais l’agent Olin Osborne met en garde : “Nous ne voulons pas porter préjudice aux gens sur la base d’un rapport préliminaire qui n’a pas été confirmé.”