Les patients cancéreux se verront proposer un test rapide pour les aider à décider si la chimiothérapie est un traitement approprié pour eux.

Le NHS a annoncé son intention de lancer un test sanguin qui détecte un gène particulier.

Si un patient a de faibles niveaux de ce gène, cela suggère qu’il sera moins capable de décomposer les médicaments de chimiothérapie dans son corps et qu’un autre traitement est nécessaire.

Le test s’appliquera au traitement de certains types de cancer, notamment du sein et du poumon.

Les patients cancéreux se verront proposer un test rapide pour les aider à décider si la chimiothérapie est un traitement approprié pour eux (image en stock)

Alors que la plupart des patients sous chimiothérapie ne souffrent pas d’effets secondaires graves, un petit nombre de ceux qui prennent certains médicaments appelés fluoropyrimidines peuvent souffrir de nausées, de vomissements, de diarrhée ou d’essoufflement. Certaines personnes peuvent avoir des réactions cutanées sévères et, dans de rares cas, la réaction entre les médicaments peut être fatale.

Le test sanguin, qui n’était auparavant disponible que dans un petit nombre d’hôpitaux, aidera les médecins à décider si quelqu’un devrait opter pour une dose de chimiothérapie plus faible ou passer à une autre méthode de lutte contre les tumeurs.

On s’attend à ce que jusqu’à 40% de ceux qui se font tester bénéficient du nouveau programme, a déclaré le NHS.

Le professeur Dame Sue Hill, directrice scientifique pour l’Angleterre et responsable principale de la génomique dans le NHS England, a déclaré: « Cette annonce marque un moment important pour la manière dont la génomique peut aider à adapter les traitements pour les rendre plus sûrs pour les patients.

«Au fur et à mesure que notre compréhension du rôle de notre ADN dans la maladie grandira, nous pourrons utiliser cette approche pour aider à développer des traitements personnalisés pour d’autres conditions et intégrer la génomique dans les soins de routine.

Quelque 38 000 personnes commencent un traitement de chimiothérapie avec des fluoropyrimidines, y compris des patients atteints de cancer du sein, du poumon et colorectal. Et chaque année, entre 10 et 40% de ces patients peuvent avoir des réactions sévères à leur traitement, 1% des réactions se révélant fatales.

Quelque 38000 personnes commencent un traitement de chimiothérapie avec des fluoropyrimidines, y compris des patients atteints de cancer du sein, du poumon et colorectal (image en stock)

Le test génétique recherchera des changements dans un gène spécifique appelé DPYD. Et de faibles niveaux du gène pourraient signifier qu’ils sont susceptibles d’avoir un niveau inférieur de l’enzyme nécessaire pour décomposer les médicaments de chimiothérapie dans le corps.

Le test sera disponible dans tout le pays et sera financé par NHS England et NHS Improvement.

Le professeur Peter Johnson, directeur clinique national du cancer du NHS England, a déclaré: « Les taux de survie au cancer sont à un niveau record, mais la maladie cause toujours d’énormes souffrances à des millions de patients et à leurs proches chaque année.

«Ce test peut nous aider à traiter les personnes atteintes de cancer de la manière la plus sûre possible, dans ce qui a été et continue d’être une période extrêmement difficile pour des millions d’entre nous.

« Le nombre de personnes recevant des soins contre le cancer avec le NHS est revenu aux niveaux que nous avions observés avant Covid-19, avec près de 350 000 traités depuis le premier pic.

«Et alors que le NHS continue de donner la priorité aux soins essentiels contre le cancer, cette dernière innovation est un autre outil important pour garantir aux Britanniques le meilleur traitement possible.

Le test marque la dernière d’une série d’innovations et de découvertes génomiques adoptées par le NHS pour offrir des soins personnalisés contre le cancer.

Le plan à long terme du NHS sur dix ans vise à attraper les trois quarts des tumeurs à un stade précoce lorsqu’elles sont plus faciles à traiter. Le NHS a déclaré qu’il avait accordé la priorité au traitement du cancer pendant la pandémie, ainsi que la sécurisation de 160 millions de livres sterling pour les médicaments qui ont moins d’impact sur le système immunitaire.