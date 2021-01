Un test moteur pour NASA « s Le nouveau mégarocket SLS s’est terminé tôt samedi lorsque les ordinateurs système ont automatiquement arrêté les moteurs après un peu plus d’une minute.

Ils étaient censés courir pendant huit minutes afin de simuler la montée en orbite de la fusée.

Le test a eu lieu au Centre spatial Stennis au Mississippi.

Les ingénieurs essaient maintenant d’établir exactement ce qui n’a pas fonctionné et a provoqué l’interruption de l’expérience.

« Je veux que les gens soient encouragés car l’avenir est très prometteur, et nous allons certainement apprendre beaucoup de ce test », a déclaré aux journalistes Jim Bridenstine, administrateur de la NASA.

« Nous allons apprendre beaucoup. Nous en fait, nous savons déjà que nous avons beaucoup appris, en allant au point où nous avons réellement allumé les roquettes, nous avons beaucoup appris. Et donc, c’est une bonne journée. J’ai vraiment Je pense que c’est une bonne journée. Et nous testons pour une raison parce que nous voulons apprendre. Et nous allons continuer à apprendre. «

Le SLS, ou Space Launch System, fait partie de Programme Artemis de la NASA qui vise à débarquer le prochain homme et la première femme sur la lune d’ici 2024.

Il est géré en collaboration avec les Agence spatiale européenne qui fournira l’ESM, ou module de service européen.

Il est possible que le SLS effectue son premier vol plus tard cette année. Quand cela arrivera, elle deviendra la fusée la plus puissante jamais volée dans l’espace.