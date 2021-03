Le test Inde-Angleterre vient de commencer et les fans de Desi Cricket sont déjà partis en ville avec des mèmes

L’Angleterre est un sujet de pêche à la traîne sur les réseaux sociaux depuis que les visiteurs ont été battus à 10 guichets par l’Inde lors du troisième test à Ahmedabad qui s’est bien déroulé en deux jours. La victoire a amené l’Inde 2-1 dans la série de tests de quatre matchs. La victoire, cependant, n’a pas été bien accueillie par les critiques et d’anciens joueurs ont critiqué le terrain pour être trop «amical des quilleurs». Mais le monde a évolué et les deux équipes ont de nouveau verrouillé les cornes au stade Narendra Modi (Motera) jeudi pour le quatrième et dernier affrontement pour conclure la série.

Mais avant même que Joe Root ne remporte le tirage au sort et décide de frapper le premier, les fans de cricket étaient armés de mèmes et de moqueries – qui étaient tous dirigés vers l’équipe anglaise. Pour aggraver les choses, le héros du match précédent, Axar Patel, a déjà scalpé les ouvriers Zak Crawley et Dom Sibley sous 8 overs des premières manches le premier jour du test final.

l’Angleterre a gagné le tirage au sort et a décidé de pleurer sur le terrain #INDvsENG– Neeche Se Topper (@NeecheSeTopper) 4 mars 2021

Harsha Bhogle résume parfaitement la série – « Il y a une pandémie et c’est la balle droite d’Axar Patel ». – Johns. (@CricCrazyJohns) 4 mars 2021

au lieu de pleurer sur les réseaux sociaux, @MichaelVaughan devrait visiter motera et pleurer partout sur cette poix sèche et restaurer l’humidité. #INDvsENG– Neeche Se Topper (@NeecheSeTopper) 4 mars 2021

Après que Patel ait rejeté les ouvreurs anglais, Mohammed Siraj a piégé le skipper Joe Root devant les guichets. Au moment d’écrire ces lignes, l’Angleterre a perdu trois guichets sur un score de 60.

