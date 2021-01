Après avoir perdu son sac à main en septembre 2019, Nikita Turvey a désespérément fouillé sa maison et son travail de haut en bas à la recherche.

Une travailleuse de test et de traçage du NHS qui a perdu son sac à main en Grande-Bretagne a été choquée après qu’il ait été retrouvé par un recycleur en Turquie plus d’un an plus tard – et les deux inconnus sont maintenant des amis improbables.

Nikita Turvey, 24 ans, a désespérément fouillé son domicile et son travail à la recherche de son sac à main en septembre 2019, mais n’a pu le trouver nulle part.

Mme Turvey, de Harlow, dans l’Essex, a admis que c’était fini pour de bon et s’est mise à commander de nouvelles cartes, des laissez-passer de travail et des cartes d’identité.

Mais un an plus tard, en novembre 2020, elle a reçu un message d’un inconnu sur Instagram qui lui a envoyé une photo de sa carte d’étudiant manquante qui se trouvait à l’intérieur du sac à main perdu.

L’homme, nommé Kaya, travaille avec des matériaux de recyclage en Turquie et a révélé qu’il avait découvert le sac à main de Mme Turvey sur le terrain, alors il a décidé de trouver son propriétaire légitime.

Les deux ont depuis noué une amitié via les réseaux sociaux et discutent régulièrement – Mme Turvey a déclaré qu’elle adorerait rencontrer Kaya s’il avait un jour la chance de venir en Grande-Bretagne.

Mme Turvey, qui travaille comme testeur et traceur NHS COVID, a déclaré: « J’ai été vidé quand j’ai perdu mon sac à main. Il contient toutes mes cartes universitaires que j’avais sauvegardées et mon travail.

«Je ne sais pas quand ni comment je l’ai perdu, je sais juste qu’à ce moment-là je travaillais beaucoup. Il est peut-être tombé dans un bac de recyclage.

Le jeune homme de 24 ans de Harlow, dans l’Essex, avait accepté qu’il était parti pour de bon et s’était mis à la tâche ennuyeuse de commander toutes les nouvelles cartes, laissez-passer de travail et ID.

En novembre 2020, Mme Turvey a reçu un message d’un inconnu sur Instagram qui lui a envoyé une photo de la carte d’étudiant qui se trouvait dans son sac à main perdu.

L’homme nommé Kaya travaille avec des matériaux de recyclage en Turquie et a révélé qu’il avait découvert le sac à main de Nikita sur le sol, alors il a décidé de trouver son propriétaire légitime.

Alors que Mme Turvey a ordonné à Kaya de simplement jeter le sac à main, Kaya a déclaré qu’il garderait les deux pièces de 20 pence qui y étaient en tant que « souvenir » – et a ajouté en plaisantant qu’il apporterait un jour le sac à main en Angleterre pour le lui rendre.

«J’ai passé une bonne semaine à regarder partout chez moi, au travail, dans toutes les poches de mon manteau, dans de vieux sacs. J’ai cherché partout mais je n’ai pas eu de chance.

«Je n’avais aucune idée qu’à ce moment-là, il commençait déjà son voyage vers la Turquie.

Puis en novembre, j’ai eu une demande aléatoire dans mes messages sur Instagram. J’étais un peu méfiant au début.

« Mais ensuite, j’ai réalisé qu’il avait trouvé mon sac à main, et j’ai été étonné quand j’ai réalisé qu’il n’était pas d’Angleterre.

«Nous avons beaucoup parlé pendant quelques jours. Il m’a envoyé une vidéo en train de marcher en Turquie et je lui montrais à quoi ressemble l’Angleterre.

« C’était assez agréable d’être connecté de manière aussi humaine après l’année de verrouillage et de se sentir si déconnecté de tout le monde dans le monde.

«J’aimerais vraiment rencontrer Kaya s’il se rendait au Royaume-Uni!

Alors que Mme Turvey a ordonné à Kaya de simplement jeter le sac à main, Kaya a déclaré qu’il garderait les deux pièces de 20 pence qui s’y trouvaient en tant que « souvenir » – et a ajouté en plaisantant qu’il apporterait un jour le sac à main en Angleterre pour le lui rendre.

Tout en étant reconnaissante d’avoir eu de la chance dans cette affaire, Mme Turvey met en garde contre les dangers de l’envoi de recyclage par l’Angleterre en Turquie – à la fois sur le plan personnel et pour l’environnement.

Bien qu’elle soit reconnaissante d’avoir eu de la chance dans cette affaire, Mme Turvey met en garde contre les dangers de l’envoi de recyclage par l’Angleterre en Turquie – à la fois sur le plan personnel et pour l’environnement.

Elle a ajouté: « Je ne savais pas que notre recyclage était allé en Turquie. J’ai en quelque sorte supposé que nous l’avions envoyé à l’étranger, mais je ne savais pas à quel point nous le faisions.

«Depuis, j’ai appris davantage sur ce que nous faisons de notre recyclage et j’ai écrit à mon député pour lui faire part de mes préoccupations.

«Nous remplissons littéralement la Turquie et d’autres pays de notre recyclage. Cela semble tellement en arrière que nous ne le faisons pas nous-mêmes.

«Cela augmente inutilement notre empreinte carbone.

« Cela m’inquiétait également car de nombreuses données de personnes sont recyclées et des choses comme mon sac à main auraient pu conduire à des fraudes et à d’autres problèmes.

«Mais heureusement pour moi, je me suis fait un ami.

« Il n’y a rien que Kaya aurait pu gagner en m’envoyant un message, sauf juste une excitation générale à l’idée que le sac à main se rende en Turquie et veuille le partager avec moi et il y a quelque chose de charmant à ce sujet.

«Je pense que les médias sociaux peuvent être une chose négative dans la vie de beaucoup de gens, mais cela montre comment ils peuvent être utilisés pour rassembler les gens et connecter des gens de l’étranger.