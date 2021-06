Le test et la traçabilité n’atteignent toujours pas les objectifs car de l’argent gaspillé et des tests non rendus, prévient le chien de garde

Le système de test et de traçabilité de l’Angleterre ne parvient toujours pas à freiner efficacement Covid, car de l’argent est gaspillé sur du personnel inactif, les tests ne sont pas renvoyés et les règles d’auto-isolement sont enfreintes, un chien de garde met en garde.

L’organisation très critiquée a beaucoup de chemin à parcourir « pour atteindre ses objectifs », selon le National Audit Office, avec des progrès limités depuis son dernier rapport cinglant avant Noël.

La conclusion intervient malgré le fait que les ministres aient investi de l’argent dans le système, qui dispose d’un budget surprenant de 37 milliards de livres sterling, bien que près de 9 milliards de livres sterling aient été sous-utilisés en avril, révèle le NAO.

Son rapport met en évidence plusieurs défaillances, notamment :

* Conformité publique «faible ou variable», car seule une minorité de personnes infectées demande un test et de nombreuses autres ne parviennent pas à s’auto-isoler comme requis. Cependant, il n’existe aucun objectif d’amélioration ;

* Les traceurs contractuels ne fonctionnent que 11 pour cent du temps, en février, ce qui signifie que l’organisation « paye toujours pour la capacité qu’elle n’utilise pas » ;

* Les données vitales des résultats ne sont toujours pas partagées avec les autorités locales, ce qui « rend difficile pour elles de faire face aux épidémies localisées » ;

* Seulement 14% des 691 millions de tests à flux latéral envoyés fin mai ont été enregistrés, avec test et trace dans l’obscurité pour savoir si le reste a été utilisé; et

* Une augmentation des contrats attribués sans concurrence – à 2,6 milliards de livres sterling au premier trimestre 2021, contre 1,1 milliard de livres sterling au printemps dernier – malgré une politique visant à réduire le recours aux réglementations d’urgence.

Le NAO met également en garde contre le risque de baisse des performances, la «distraction» du test et de la traçabilité faisant partie de la nouvelle Agence britannique de sécurité sanitaire d’ici octobre 2021.

Il appelle le ministère de la Santé et des Affaires sociales à « établir des plans d’ici octobre 2021 pour améliorer le processus global de test et de traçabilité ».

Et cela laisse entendre que cela doit inclure des paiements plus élevés pour le travail manquant – une critique persistante du système – pour « aider au mieux les citoyens à se présenter pour des tests et à se conformer aux exigences d’auto-isolement ».

Le rapport indique que le test et la traçabilité ont atteint les objectifs pour atteindre les personnes testées positives et pour identifier leurs contacts, mais que « les performances ont glissé un peu en dessous des deux objectifs en avril ».

Gareth Davies, le chef du NAO, a déclaré: «Certains défis urgents doivent être relevés s’il veut atteindre ses objectifs et offrir de la valeur aux contribuables, notamment comprendre combien de dispositifs à flux latéral sont réellement utilisés et accroître la conformité du public aux tests et auto-isolement. »

Et Meg Hillier, présidente du Comité des comptes publics, qui suit le NAO, a averti que le système « est toujours en proie aux mêmes problèmes qu’au début de l’année ».

Il doit « s’attaquer à certaines parties fondamentales du processus, telles que sa rapidité à contacter les contacts pour tous les tests qu’il propose, les personnes qui se présentent pour des tests lorsqu’elles présentent des symptômes et le respect de l’auto-isolement », a déclaré le député travailliste .

Le NAO souligne que le test et la traçabilité sont «responsables de l’amélioration de la conformité du public», le groupe consultatif Sage avertissant qu’au moins 80% des contacts identifiés doivent s’auto-isoler.

Mais les sondages ont indiqué que la conformité « allait de 43 pour cent à 62 pour cent » – et l’organisation n’a fixé aucun objectif.

NHS Test and Trace a été extrêmement controversé depuis le début, les ministres se sont moqués de l’avoir qualifié de « battement du monde ». Son chef, Dido Harding, a démissionné le mois dernier – mais est maintenant sur le point de soumissionner pour diriger le NHS.