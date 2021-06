Le test du système d’alerte d’urgence au Royaume-Uni déclenchera les téléphones Android aujourd’hui

Un test du nouveau système d’alertes d’urgence doit avoir lieu aujourd’hui (22 juin) pour les téléphones Android à travers le Royaume-Uni.

Le gouvernement britannique prévoit de déployer un nouveau système de sécurité publique plus tard cet été, similaire à celui utilisé aux États-Unis. Le système est conçu pour avertir les utilisateurs de smartphones et de tablettes des menaces imminentes à la vie, ainsi que de la façon de rester en sécurité ; avec des alertes pouvant être émises au niveau national ou local, selon la gravité de la menace.

Le système peut alerter le public de menaces allant des avertissements d’inondations graves aux incendies, explosions, incidents terroristes ou urgences de santé publique.

Au Mardi 22 juin, entre 13h et 14h BST, le gouvernement britannique – en collaboration avec les opérateurs de téléphonie mobile du pays – effectuera un premier test du système qui devrait affecter les téléphones Android. Un test secondaire localisé pour les iPhones devrait avoir lieu le 29 juin, dans la région de Reading, Berkshire – comme l’a confirmé MacRumours.

L’alerte en question devrait inclure un son et une vibration de type sirène pendant environ dix secondes, certains avis pouvant également inclure un numéro de téléphone ou un lien vers le site Web GOV.UK, où plus d’informations peuvent être trouvées. On dit que les alertes (y compris la sirène) contournent les paramètres de silence ou de vibration d’un téléphone.

Ceux qui ne souhaitent pas recevoir de telles notifications à l’avenir pourront se désinscrire, en fonction de la gravité de l’avertissement émis. Cependant, les avertissements les plus importants seront transmis aux appareils, quelle que soit la préférence de l’utilisateur.

Les utilisateurs d’Android peuvent basculer les types d’alertes d’urgence qu’ils recevront en recherchant le menu « alertes d’urgence » ou « alertes d’urgence sans fil » dans les paramètres de leur téléphone, tandis que les utilisateurs d’iOS auront une section d’alertes d’urgence sous « paramètres > « notifications », avec des bascules pour les « Alertes extrêmes » et les « Alertes graves ».