Le test du « génome entier » sauve la vie d’un bébé

Brynn Schulte a failli mourir deux fois lorsqu’elle était bébé, nécessitant à un moment donné une intervention chirurgicale d’urgence pour une hémorragie massive au cerveau.

Personne ne savait ce qui n’allait pas jusqu’à ce qu’un test portant sur son patrimoine génétique complet révèle un trouble hémorragique rare appelé déficit en facteur XIII – un diagnostic précoce qui lui a sauvé la vie.

« Vous avez ce sentiment de désespoir quand vous ne savez pas vraiment ce qui se passe », a déclaré son père, Mike Schulte. « Trasser un large filet a vraiment fait toute la différence pour comprendre cela rapidement et lui fournir les soins dont elle avait besoin presque immédiatement. »

Brynn, aujourd’hui âgée de 4 ans, a subi des tests génétiques dans le cadre d’un essai clinique dont les résultats ont été publiés récemment dans le Journal of the American Medical Association. Les tests du « génome entier » sont presque deux fois plus efficaces que les tests plus ciblés pour détecter les anomalies génétiques pouvant provoquer des maladies chez les nourrissons : l’étude a révélé 49 % d’anomalies, contre 27 % avec des tests plus couramment utilisés ciblant des types particuliers de maladies génétiques.

Les tests du génome entier pourraient résoudre le problème de plusieurs tests étroitement ciblés sur les bébés, qui pourraient toujours ne pas détecter la maladie. Les experts préviennent qu’il existe certains problèmes, car les laboratoires varient dans la manière dont ils interprètent les résultats et les tests du génome entier sont plus coûteux et moins susceptibles d’être couverts par une assurance.

Mais les chercheurs envisagent que les tests du génome entier seront éventuellement utilisés pour des millions de bébés hospitalisés souffrant de maladies déroutantes, parfois mortelles. Selon l’Institut national de recherche sur le génome humain des États-Unis, environ 350 millions de personnes dans le monde vivent avec des maladies rares, et environ 80 % des plus de 7 000 maladies sont d’origine génétique.

« Je fais des essais cliniques sur des bébés depuis plus de 40 ans », a déclaré l’auteur de l’étude, le Dr Jon Davis, chef du service de néonatalogie à l’hôpital pour enfants Tufts de Boston. « Ce n’est pas souvent qu’on peut faire quelque chose qui, selon nous, va vraiment changer le monde et changer la pratique clinique pour tout le monde. »

La nuit après la naissance de Brynn, sa mère Lindsay a remarqué que sa peau était grise et que sa respiration était difficile. Le sang s’était accumulé sous le cuir chevelu de Brynn, provoquant deux renflements sur sa tête.

Les médecins l’ont transférée à l’unité de soins intensifs néonatals du centre médical de l’hôpital pour enfants de Cincinnati, où elle a reçu des transfusions sanguines et des tests pour différents problèmes de saignement. Elle s’est améliorée et est rentrée chez elle – pour se retrouver à nouveau à l’hôpital quand elle avait environ un mois à cause d’une hémorragie cérébrale massive. Un médecin a prévenu qu’elle n’y arriverait probablement pas. Un pasteur a prié avec la famille.

Après son opération, Brynn est restée à l’USIN pendant deux mois. À plusieurs reprises, les médecins ont pensé qu’elle pourrait avoir un problème vasculaire ou une masse au foie.

« Tout le monde était très perturbé parce que personne ne savait ce qui se passait », se souvient Lindsay Schulte. « Je ne pense pas que nous ayons dormi. Je veux dire, voir votre enfant presque mourir sous vos yeux à deux reprises est un souvenir que je n’effacerai jamais. »

Ensuite, les Schulte ont entendu parler de l’essai clinique, qui impliquait 400 nourrissons hospitalisés. Brynn et ses deux parents ont subi des tests génomiques complets. Le diagnostic est tombé en moins d’une semaine : elle souffrait d’un trouble hémorragique rare, qui affecte environ 1 naissance vivante sur 2 à 1 million sur 3, et d’une autre maladie provoquant une réaction grave à certains médicaments anesthésiques.

Les médecins ont déclaré que le diagnostic aurait probablement été retardé – voire manqué – avec plusieurs tests plus précis.

De nombreux bébés participant à l’essai présentaient des variantes génétiques que des tests plus précis ne pouvaient tout simplement pas détecter, a déclaré le Dr Jill Maron, auteur de l’étude et chef du service de pédiatrie à l’hôpital Women & Infants du Rhode Island.

En effet, les tests ciblés couvrent peut-être 1 700 gènes sur 20 000, de sorte que les tests du génome entier « capturent simplement plus de choses », a déclaré le Dr Paul Kurszka de GeneDx, une société qui propose des tests sur le génome entier mais qui n’a pas été impliquée dans l’étude.

Un autre enfant participant à l’essai clinique, Cash Denaro, 2 ans, d’Oceanside, en Californie, souffrait d’une maladie génétique appelée syndrome de Noonan, qui implique des malformations cardiaques, des retards de développement et d’autres problèmes. Sa mère, Amanda Denaro, a déclaré qu’avec le diagnostic, « nous savons sur quoi ils pensent qu’il pourrait être retardé, nous pouvons donc y travailler davantage – pas seulement le mettre sous le tapis ».

Un accès plus large aux tests génomiques complets est nécessaire si l’on veut aider davantage d’enfants, ont déclaré des experts comme Maron. Les tests génomiques complets coûtent généralement environ trois fois plus cher que les tests plus restreints, a-t-elle déclaré, et ne sont pas couverts par Medicaid dans la plupart des États.

Se pose ensuite la question de l’interprétation des résultats des tests : plus de 40 % du temps au cours de l’étude, les laboratoires ont trouvé la même variante génétique, mais l’un la considérait comme la cause de la maladie tandis que l’autre la considérait comme insignifiante. Philip Brooks des National Institutes of Health, qui ont contribué au financement de la recherche, a déclaré que cela « reste un sujet à aborder ».

L’une des raisons de ces interprétations divergentes est que la science évolue si rapidement en reliant les gènes aux troubles et qu’il n’existe pas de système international complet permettant aux médecins de vérifier les dernières informations, a déclaré Mara Aspinall, qui enseigne le diagnostic biomédical à l’Arizona State University. Elle n’a pas participé à l’étude.

Malgré ces obstacles, certains enfants bénéficient déjà de tests génomiques complets. Cela a fait toute la différence pour garantir que Brynn reçoive le bon traitement afin qu’elle puisse s’épanouir, a déclaré le Dr Cristina Tarango, son hématologue au Cincinnati Children’s.

Aujourd’hui, Brynn vit comme n’importe quel enfant d’âge préscolaire actif, à l’exception des perfusions régulières de facteur XIII de remplacement.

Récemment, Lindsay Schulte a diffusé « La Belle au bois dormant » à la télévision et a allongé Brynn sur une couverture sur le comptoir de la cuisine. Une infirmière visiteuse a prélevé du sang dans un port implanté dans sa poitrine et Schulte a lentement administré le médicament à l’aide d’une seringue.

Comme d’habitude, Brynn a choisi le bandage pour mettre sur son port, un avec un chat de son émission préférée.

« Terminé! » » pépie sa mère, et bientôt Brynn courait pieds nus sur un canapé, poursuivant joyeusement son frère aîné. –

