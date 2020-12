Le dernier test de vaisseau spatial de Virgin Galactic s’est terminé brusquement au cours du week-end, en raison de problèmes techniques. La société de tourisme spatial appartenant à Richard Branson voulait faire un premier vol d’essai propulsé par son vaisseau spatial, au Nouveau-Mexique. Mais le vol d’essai du SpaceShipTwo Unity, ou VSS Unity, a dû être interrompu et l’engin a glissé sur terre avant de pouvoir atteindre l’espace, en raison de ce que la société dit être un problème avec le système d’allumage du moteur de la fusée.

Il s’avère qu’une fois que le Virgin Galactic SpaceShipTwo Unity a été libéré du vaisseau mère, les ordinateurs de bord qui ont détecté et surveillé le moteur de la fusée sur l’engin ont perdu la connexion. Cela a déclenché un scénario à sécurité intégrée qui n’a pas permis à l’allumage du moteur-fusée de se poursuivre comme il l’aurait fait autrement. Les pilotes sont ensuite retournés à Spaceport America, le site de lancement, et ont atterri en toute sécurité. Il n’y avait aucun autre passager à bord de ce vol d’essai.

«La séquence d’allumage du moteur-fusée ne s’est pas terminée. Le véhicule et l’équipage sont en grande forme. Nous avons plusieurs moteurs prêts à Spaceport America. Nous allons vérifier le véhicule et reprendre le vol prochainement », déclare Virgin Galactic dans un tweet. Plus tard, dans un tweet séparé, Michael Colglazier, le PDG de Virgin Galactic, a déclaré que «le vol a atterri magnifiquement, avec des pilotes, des avions et des vaisseaux spatiaux sûrs, sécurisés et en excellente forme. Virgin Galactic dit qu’ils ont plusieurs moteurs prêts au cas où le problème informatique indiquerait un problème plus important à la place. Pour le moment, il n’y a pas de clarté sur le moment du prochain vol d’essai, car les estimations de dépannage peuvent être difficiles à deviner à ce stade.

Il s’agissait du troisième vol d’essai du SpaceShipTwo Unity, les deux vols précédents à la fin de 2018 et au début de 2019 se déroulant dans l’installation d’essai en Californie. Virgin Galactic compte déjà 600 clients qui se sont inscrits pour des vols spatiaux commerciaux et la société espère commencer à voler des passagers commerciaux l’année prochaine. On ne sait pas si ces objectifs ont été modifiés après ce vol d’essai interrompu.