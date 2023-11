Le test de tension artérielle debout s’avère plus précis pour détecter l’hypertension

Cet article a été révisé selon Science X processus éditorial

Résumé graphique. Résumé schématique du résumé comprenant l’objectif principal, le protocole d’étude, les résultats essentiels et les implications cliniques. Aire AUROC sous la courbe caractéristique de fonctionnement du récepteur, pression artérielle BP, pression artérielle diastolique DBP, hypertension HTN, pression artérielle systolique SBP. Crédit: Rapports scientifiques (2023). DOI : 10.1038/s41598-023-42297-6 × fermer

Mesurer la tension artérielle lorsque les patients sont debout plutôt qu’assis peut améliorer la précision des lectures, rapportent les chercheurs du UT Southwestern Medical Center. Leurs conclusions, publiées dans Rapports scientifiquespourrait conduire à des améliorations significatives dans la détection précoce de l’hypertension artérielle chez les adultes en bonne santé.

“Le dépistage de la tension artérielle est principalement effectué lorsque les patients sont assis dans le cabinet du médecin”, a déclaré l’auteur principal Wanpen Vongpatanasin, MD, professeur de médecine interne et directeur de la section d’hypertension de la division de cardiologie de l’UT Southwestern.

“Cependant, sa sensibilité et sa fiabilité sont limitées car elle ne reflète pas la pression artérielle dans des situations de vie réelles où nous sommes souvent debout ou marchons. Notre étude montre que mesurer la pression artérielle en position debout peut offrir un moyen plus précis de déterminer si une personne souffre d’hypertension. , qui nécessite l’évaluation d’un tensiomètre ambulatoire 24 heures sur 24 ou d’une surveillance à domicile.

L’hypertension, ou hypertension artérielle, reste le principal facteur de risque de maladies cardiovasculaires et d’accidents vasculaires cérébraux, touchant 48 % des adultes aux États-Unis. Selon les Centers for Disease Control and Prevention, en 2021, l’hypertension était un problème. cause principale ou contributive de plus de 690 000 décès aux Etats-Unis

Les chercheurs de l’UTSW ont mesuré la tension artérielle de 125 patients en bonne santé âgés de 18 à 80 ans sans antécédents d’hypertension, sans utilisation antérieure de médicaments contre l’hypertension ou d’autres comorbidités.

L’analyse statistique utilisée pour évaluer l’exactitude globale de chaque test dans le diagnostic de l’hypertension a révélé que la mesure de la pression artérielle debout, seule ou en complément de la pression artérielle assise, améliorait considérablement l’exactitude du diagnostic. Les chercheurs ont utilisé plusieurs lignes directrices établies pour définir l’hypertension, notamment celles de l’American Heart Association.

La pression artérielle a été mesurée de trois manières : par surveillance ambulatoire de la pression artérielle (MAPA) 24 heures sur 24, en position assise dans le cabinet du médecin et debout dans le cabinet. La sensibilité (précision dans la détection d’une condition ou d’un résultat « positif ») et la spécificité (précision dans la détection de l’absence d’une condition ou d’un résultat « négatif ») pour détecter l’hypertension dans les mesures en position assise étaient de 43 % et 92 %, tandis que la la sensibilité et la spécificité des mesures debout étaient de 71 % et 67 %.

Sur la base de mesures ABPM moyennes sur 24 heures, les chercheurs ont découvert que 33,6 % des participants souffraient d’hypertension. Parmi les personnes souffrant d’hypertension, l’âge moyen était de 55,7 ans et 57 % étaient des femmes adultes, 55 % étaient des adultes blancs, 29 % étaient des adultes noirs, 16 % étaient des adultes asiatiques et 16 % étaient d’origine hispanique/latino. Parmi les participants sans hypertension, la seule différence démographique significative observée était le plus jeune âge (45,3 ans).

Données de l’UTSW Étude cardiaque de Dallas a été utilisé pour déterminer les niveaux de tension artérielle au bureau, à la maison et sur la MAPA sur 24 heures qui sont optimaux pour la santé cardiovasculaire.

Les résultats de cette recherche créent une opportunité d’améliorer le diagnostic de l’hypertension chez les adultes en bonne santé et pourraient conduire à de meilleurs diagnostics pour les patients déjà atteints de cette maladie.

“Cette étude a été réalisée chez des adultes en bonne santé sans diagnostic d’hypertension ni traitement médicamenteux antihypertenseur”, a déclaré le Dr Vongpatanasin. “Nous devons déterminer si la tension artérielle debout offrira un meilleur outil de diagnostic que la tension artérielle assise pour soigner les patients hypertendus traités avec des médicaments.”