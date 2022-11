Le test de stress du bureau du médecin pourrait évaluer votre risque cardiaque

MERCREDI 9 nov. 2022 (HealthDay News) — L’évaluation du stress psychologique d’une personne peut être un bon moyen d’évaluer son risque de maladie cardiaque et vasculaire, selon une nouvelle recherche.

Et un bref questionnaire pourrait aider à l’évaluation, ont montré les résultats de l’étude.

“Notre étude fait partie de l’accumulation de preuves que la détresse psychologique est un facteur vraiment important dans un diagnostic cardiovasculaire, comme les autres comportements de santé et les facteurs de risque, comme l’activité physique et le taux de cholestérol, que les cliniciens surveillent”, a déclaré la co-auteure Emily Gathright. . Elle est professeure adjointe de psychiatrie et de comportement humain à la Warren Alpert Medical School de l’Université Brown, à Providence, RI.

Pour l’étude, l’équipe a examiné des recherches publiées au cours des cinq dernières années qui incluaient des adultes sans diagnostic psychiatrique qui ont été dépistés pour la dépression, l’anxiété, le trouble de stress post-traumatique, le stress ou les symptômes généraux de santé mentale, et suivis pendant plus de six mois. . Environ 58 % étaient des femmes.

Au total, Gathright et ses collègues ont analysé les résultats de 28 études portant sur plus de 658 000 patients. Les chercheurs ont constaté que ceux qui signalaient des niveaux élevés de détresse psychologique avaient un risque 28% plus élevé de maladie cardiaque.