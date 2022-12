Le test de résistance hypothécaire du Canada inchangé par l’organisme de réglementation

OTTAWA –

L’organisme de réglementation bancaire du Canada maintient stable le taux d’intérêt utilisé dans un test de résistance clé pour les prêts hypothécaires non assurés.

Le Bureau du surintendant des institutions financières indique que le taux minimum admissible pour les prêts hypothécaires non assurés restera le plus élevé du taux du contrat hypothécaire plus deux points de pourcentage ou 5,25 %.

Les prêts hypothécaires non assurés sont des prêts hypothécaires résidentiels assortis d’une mise de fonds de 20 % ou plus.

Le BSIF affirme qu’il prend des décisions sur le taux d’admissibilité minimal en fonction des données de sa surveillance continue des institutions financières sous réglementation fédérale, ainsi que d’une gamme d’indicateurs de vulnérabilité qui comprennent le marché canadien de l’habitation et des données macroéconomiques plus larges.

Les taux hypothécaires ont augmenté cette année, la Banque du Canada ayant relevé sept fois sa cible de taux d’intérêt directeur dans le but de maîtriser l’inflation.

La semaine dernière, le surintendant du BSIF, Peter Routledge, a répondu aux appels à abaisser ou à éliminer le taux d’admissibilité minimum, affirmant que l’organisme de réglementation voyait un grand risque à spéculer sur le cycle des taux hypothécaires et ne considérait pas le test de résistance comme un outil pour gérer la demande de logements.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 15 décembre 2022