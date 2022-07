Le test de résistance de la BCE montre que la plupart des banques n’incluent pas le risque climatique dans les modèles de crédit

Des manifestants écologistes sont descendus dans la rue lors d’une manifestation de Fridays for Future dans le quartier financier de Francfort, en Allemagne, en août dernier.

Les résultats du premier test de résistance au risque climatique de la Banque centrale européenne montrent que la plupart des banques de la zone euro n’intègrent pas suffisamment le risque climatique dans leurs cadres de test de résistance et leurs modèles internes.

Dans un rapport publié Vendredi, la BCE a déclaré que les conclusions réaffirmaient le point de vue selon lequel les banques doivent se concentrer davantage sur le risque climatique.

Il survient à un moment de fortes chaleurs et de faibles précipitations dans le sud de l’Europe, de hausse des prix de l’énergie et de la perspective d’un arrêt de l’approvisionnement en gaz de la région depuis la Russie en représailles aux sanctions imposées suite à l’assaut du Kremlin en Ukraine.

Certes, les plus grands climatologues du monde ont averti que l’humanité avait atteint le territoire “maintenant ou jamais” pour éviter le pire de ce que la crise climatique nous réserve.

“Les banques de la zone euro doivent de toute urgence intensifier leurs efforts pour mesurer et gérer le risque climatique, combler les lacunes actuelles en matière de données et adopter les bonnes pratiques déjà présentes dans le secteur”, a déclaré Andrea Enria, président du conseil de surveillance de la BCE, dans un communiqué.

Au total, 104 banques ont participé au test, qui est le premier du genre, a indiqué la BCE, fournissant des informations sur trois modules, ou catégories. Ceux-ci comprenaient leurs propres capacités de test de stress climatique; leur dépendance vis-à-vis des secteurs émetteurs de carbone ; et leur performance selon différents scénarios sur plusieurs horizons temporels.

Les résultats du premier module ont révélé qu’environ 60 % des banques ne disposent pas encore d’un cadre de test de résistance aux risques climatiques.

De même, la BCE a déclaré que la plupart des banques n’incluent pas le risque climatique dans leurs modèles de risque de crédit et que seulement 20 % considèrent le risque climatique comme une variable lors de l’octroi de prêts.

Quant à la dépendance des banques à l’égard des secteurs émetteurs de carbone, la BCE a déclaré que, globalement, près des deux tiers des revenus des banques provenant des entreprises clientes non financières provenaient d’industries à forte intensité de gaz à effet de serre.

Dans de nombreux cas, le rapport a révélé que les «émissions financées» des banques proviennent d’un petit nombre de grandes contreparties, ce qui augmente leur exposition aux secteurs à forte intensité d’émissions.

Dans le troisième module, les résultats ont été limités à 41 banques directement supervisées pour assurer la proportionnalité envers les petites banques. Elle obligeait les prêteurs à projeter les pertes lors d’événements météorologiques extrêmes selon différents scénarios de transition.

Les résultats ont averti que les pertes de crédit et de marché pourraient s’élever à environ 70 milliards d’euros (70,6 milliards de dollars) au total cette année pour les 41 banques directement supervisées.

La BCE a toutefois noté que cela “sous-estime considérablement le risque réel lié au climat” car il ne reflète qu’une fraction du danger réel. Cela était dû, en partie, à la rareté des données disponibles.

“Cet exercice est une étape cruciale sur notre chemin pour rendre notre système financier plus résilient au risque climatique”, a déclaré Frank Elderson, vice-président du conseil de surveillance de la BCE. “Nous nous attendons à ce que les banques prennent des mesures décisives et développent des cadres de tests de résistance climatique robustes à court et moyen terme.”