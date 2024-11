Le test de position sur une jambe qui pourrait révéler si vous risquez de mourir dans les 10 ans

On dit souvent que pouvoir se tenir en équilibre sur une jambe en toute confiance est un bon test de santé.

En effet, des recherches ont montré que ceux qui ne peuvent pas le faire pendant plus de dix secondes courent un risque considérablement accru de mourir dans les dix ans.

Mais maintenant, les scientifiques du NHS pensent avoir découvert le temps optimal que chaque groupe d’âge devrait pouvoir rester debout.

Rester en équilibre sur une jambe en continu pendant plus de 40 secondes est un signe clé de force et de mobilité chez les 18 à 39 ans, insistent-ils.

En revanche, les personnes âgées de 70 à 79 ans devraient disposer de 18 à 19 secondes.

La raison pour laquelle se tenir sur une jambe est un tel marqueur de condition physique est que il utilise simultanément de nombreuses parties différentes du cerveau et du corps.

Cela teste l’équilibre et la force – et ces deux choses sont perdues, plus une personne est fragile, ce qui la rend plus sujette aux chutes fracassantes.

Selon le test du NHS, ceux qui tentent de passer le test devraient s’efforcer de se tenir debout sur une jambe, les mains sur les hanches.

En gardant les yeux ouverts, la minuterie commence dès que le pied décolle du sol.

Il s’arrête lorsque le pied est abaissé ou que les mains sont retirées des hanches.

Les personnes âgées de 18 à 39 ans devraient gérer 43 secondes, selon le NHS, et 40 secondes si vous avez entre 40 et 49 ans.

Pour les 50 à 59 ans, ce chiffre s’élève à 37 secondes et à 30 pour les 60 à 69 ans.

De 70 à 79, cela tombe entre 18 et 19 secondes et un peu plus de cinq secondes si vous avez plus de 80 ans.

Selina Lim, directrice divisionnaire des voies intégrées au NHS East Suffolk et North Essex NHS Foundation Trust, a déclaré : « Nous savons que les personnes qui ont du mal à trouver leur équilibre pendant le temps prévu courent un risque plus élevé de développer une mauvaise santé en vieillissant. .

«En participant au ‘flamingo challenge’, les gens peuvent évaluer eux-mêmes rapidement et facilement s’ils courent un risque.

« S’ils le sont, ils peuvent participer à de nombreuses activités différentes qui peuvent les aider à améliorer leur condition physique globale. »

On dit souvent que pouvoir se tenir en équilibre sur une seule jambe est un bon test de santé – et pas seulement pour les flamants roses.

En 2019, le regretté Dr Michael Mosley, gourou très apprécié des régimes télévisés et chroniqueur du Daily Mail, a préconisé la pratique de l’équilibre sur une jambe. Mosley a noté que si vous êtes capable de le faire pendant dix secondes les yeux fermés, vous devriez être en bonne santé, quel que soit votre âge.

Selon une étude observationnelle de 2022, l’incapacité de se tenir debout sur une jambe pendant 10 secondes au milieu ou plus tard de la vie est liée à un quasi-doublement du risque de décès, quelle qu’en soit la cause, au cours des 10 prochaines années.

Écrire dans le Journal britannique de médecine du sportchercheurs qui ont mené l’étude pendant 12 ans au Brésil, ont déclaré que le test « fournit un retour d’information rapide et objectif au patient et aux professionnels de la santé concernant l’équilibre statique ».

Il « ajoute également des informations utiles concernant le risque de mortalité chez les hommes et les femmes d’âge moyen et plus âgés ».

La recherche suggère depuis longtemps que contrairement à la forme aérobique, à la force musculaire et à la flexibilité, l’équilibre a tendance à être raisonnablement bien préservé jusqu’à ce que les gens atteignent la soixantaine – à partir de ce moment-là, il se détériore.

Cependant, les contrôles de solde ne sont pas systématiquement inclus dans les contrôles de santé des personnes âgées, car il manque un test standardisé pour le mesurer.

Il existe également peu de données sur la manière dont l’équilibre est lié à la santé, hormis un risque accru de chutes.

La semaine dernière, des chercheurs de la Mayo Clinic, basée aux États-Unis, ont également découvert que le temps pendant lequel vous pouvez rester en équilibre sur un pied indique la solidité de vos os, de vos muscles et de vos nerfs. À chaque décennie, la durée pendant laquelle une personne était capable de se tenir debout sur sa jambe non dominante diminuait de 2,2 secondes.

Ainsi, si une personne de 50 ans était capable de rester en équilibre pendant 15 secondes, une personne de 60 ans était capable de rester en équilibre pendant 12,8 secondes.

Pour la jambe dominante, le temps pendant lequel ils ont pu rester debout diminue de 1,7 seconde par décennie.

Les chercheurs ont déclaré que ce test pourrait être mis en œuvre dans les cabinets de médecins comme moyen peu coûteux et nécessitant peu de technologie pour tester la solidité des os et le vieillissement.