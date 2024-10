Le test de la Corée du Nord pourrait avoir envoyé un missile balistique intercontinental plus loin que jamais

La Corée du Nord a testé jeudi un missile balistique intercontinental pour la première fois depuis près d’un an, démontrant un progrès potentiel dans sa capacité à lancer des attaques nucléaires à longue portée sur le continent américain.

Ce lancement visait probablement à attirer l’attention des États-Unis quelques jours avant les élections du 5 novembre et à répondre à la condamnation de l’envoi de troupes nord-coréennes en Russie pour soutenir sa guerre contre l’Ukraine. Certains experts ont émis l’hypothèse que la Russie aurait pu fournir une assistance technologique à la Corée du Nord lors du lancement.

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a observé le lancement, le qualifiant d' »action militaire appropriée » pour montrer la détermination de son pays à répondre aux actions de ses ennemis qui ont menacé la sécurité du Nord, selon les médias d’État nord-coréens.

Kim a déclaré que les « diverses manœuvres militaires aventureuses » des ennemis ont mis en évidence l’importance de la capacité nucléaire de la Corée du Nord. Il a réaffirmé que la Corée du Nord n’abandonnera jamais sa politique de renforcement de ses forces nucléaires.

La Corée du Nord a fermement soutenu que le développement de ses capacités nucléaires était sa seule option pour faire face à l’expansion de l’entraînement militaire américano-sud-coréen, même si Washington et Séoul ont déclaré à plusieurs reprises qu’ils n’avaient pas l’intention d’attaquer la Corée du Nord. Les experts affirment que la Corée du Nord utilise les exercices de ses rivaux comme prétexte pour élargir son arsenal nucléaire et arracher des concessions lorsque la diplomatie reprendra.

Coopération accrue avec la Russie

La déclaration nord-coréenne intervient quelques heures après que ses voisins ont déclaré avoir détecté le premier essai d’ICBM nord-coréen depuis décembre 2023 et l’ont condamné comme une provocation portant atteinte à la paix internationale.

Les chefs d’état-major interarmées sud-coréens ont déclaré que la Corée du Nord aurait pu tester un nouveau missile balistique à longue portée à combustible solide sous un angle prononcé, pour tenter d’éviter les pays voisins. Les missiles à propergol solide intégré sont plus faciles à déplacer et à cacher et peuvent être lancés plus rapidement que les armes à propergol liquide.

À REGARDER l On ne sait pas si les contributions nord-coréennes à la Russie sont plus importantes en volume qu’en valeur : La Corée du Nord et la Corée du Sud pourraient-elles entrer dans la guerre russo-ukrainienne ? | À propos de ça Les renseignements sud-coréens suggèrent que la Corée du Nord envoie des troupes pour aider la Russie dans sa guerre contre l’Ukraine. Andrew Chang explique les implications de l’alliance entre la Russie et la Corée du Nord sur la guerre et pourquoi la Corée du Sud pourrait s’impliquer.

Le ministre japonais de la Défense, le général Nakatani, a déclaré aux journalistes que la durée de vol du missile de 86 minutes et son altitude maximale de plus de 7 000 kilomètres dépassaient les données correspondantes des précédents tests de missiles nord-coréens.

Faire voler un missile plus haut et pendant une durée plus longue qu’auparavant signifie que la poussée de son moteur s’est améliorée. Étant donné que les précédents tests d’ICBM effectués par la Corée du Nord ont déjà prouvé qu’ils pouvaient théoriquement atteindre le continent américain, le dernier lancement était probablement lié à un effort visant à déterminer si un missile pouvait transporter une ogive plus grosse, disent les experts.

Kwon Yong Soo, professeur honoraire à l’Université de la Défense nationale de Corée du Sud, a déclaré que la Corée du Nord a probablement testé un système à ogives multiples pour un ICBM existant.

« Il n’y a aucune raison pour que la Corée du Nord développe un autre nouvel ICBM alors qu’elle dispose déjà de plusieurs systèmes avec des portées allant jusqu’à 10 000 à 15 000 kilomètres qui pourraient atteindre n’importe quel endroit sur Terre », a déclaré Kwon.

La Corée du Nord a fait des progrès dans ses technologies de missiles ces dernières années, mais de nombreux experts étrangers estiment que le pays n’a pas encore acquis de missile nucléaire fonctionnel capable de frapper le continent américain. Ils affirment que la Corée du Nord possède probablement des missiles à courte portée capables de lancer des frappes nucléaires sur toute la Corée du Sud.

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un est montré sur une photo publiée le 17 octobre en train d’inspecter le quartier général du 2e corps de l’armée nord-coréenne. (KCNA/Reuters)

Certains craignent que la Corée du Nord ne sollicite l’aide de la Russie pour perfectionner ses missiles à capacité nucléaire en échange de l’envoi présumé de milliers de soldats pour soutenir la guerre de la Russie contre l’Ukraine. Jung pense que des experts russes auraient pu donner des conseils technologiques sur les lancements de missiles depuis que le président russe Vladimir Poutine s’est rendu en Corée du Nord pour une réunion avec Kim en juin.

Le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, a déclaré mercredi que les troupes nord-coréennes portant des uniformes russes et transportant du matériel russe se dirigeaient vers l’Ukraine, dans ce qu’il a qualifié de développement dangereux et déstabilisateur.

La confirmation nord-coréenne d’un test ICBM a été particulièrement rapide, puisque la Corée du Nord décrit généralement ses tests d’armes un jour après leur réalisation.

Le test intervient alors que les responsables américains et sud-coréens se rencontrent

Le porte-parole du Conseil de sécurité nationale américain, Sean Savett, a qualifié ce lancement de « violation flagrante » de plusieurs résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU qui « augmente inutilement les tensions et risque de déstabiliser la situation sécuritaire dans la région ». Savett a déclaré que les États-Unis prendraient toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité du territoire américain et de ses alliés sud-coréens et japonais.

Le déploiement de 12 000 soldats nord-coréens en Russie est devenu un sujet clé alors que les dirigeants américains et sud-coréens se rencontrent à Washington cette semaine.

Austin, le secrétaire d’État Antony Blinken et d’autres responsables américains s’entretiendront jeudi avec le ministre sud-coréen des Affaires étrangères Cho Tae-yul et le ministre de la Défense Kim Yong-hyun.

L’ambassadeur d’Ukraine auprès des Nations Unies, Sergiy Kyslytsya, a déclaré mercredi lors d’une réunion d’urgence du Conseil de sécurité de l’ONU que pas moins de 4 500 soldats nord-coréens devraient se trouver à la frontière cette semaine et commencer à participer directement aux opérations de combat contre les forces ukrainiennes. en novembre.

La Corée du Nord a également fourni des munitions à la Russie et, plus tôt ce mois-ci, la Maison Blanche a publié des images montrant, selon elle, la Corée du Nord y expédiant 1 000 conteneurs de matériel militaire par chemin de fer.