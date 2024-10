Le test de jeu en ligne sur Nintendo Switch a officiellement commencé – Nintendo Wire

Mise à jour: Depuis ce matin, le test de jeu en ligne sur Nintendo Switch a officiellement commencé. Dès le début des tests, de nombreuses captures d’écran, vidéos et impressions ont été téléchargées et rapidement supprimées des réseaux sociaux. Bien que nous ne puissions pas les montrer ici, pour les curieux, ils ne sont pas trop difficiles à trouver si vous regardez autour de vous.

Il y a quelques semaines, Nintendo a annoncé un mystérieux « programme de test de jeu » sur Nintendo Switch Online, auquel environ 10 000 participants chanceux ont été sélectionnés. Aujourd’hui, ces participants ont officiellement eu accès à l’application de test et, plus important encore, à quelques premiers détails sur ce à quoi s’attendre lorsque le test débutera le mercredi 23 octobre. Bien que nous ne puissions pas révéler de détails sur ce qui est testé (de peur d’encourir la colère de l’équipe juridique de Nintendo), je dirai ceci : d’après ce que j’ai vu et entendu jusqu’à présent, ce n’est certainement pas ce à quoi je m’attendais !

Nintendo annonce un mystérieux programme de test de jeu Switch Online

Bien que nous, chez Nintendo Wire, ne soyons pas encore en mesure de partager des détails, il n’est pas très difficile de localiser ces informations sur les réseaux sociaux ce matin si vous le souhaitez. Attention aux avocats !