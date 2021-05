Le test de fidélité du couple TikTok sur chien est une vidéo que vous regarderez en boucle

À maintes reprises, les chiens ont prouvé à quel point ils étaient l’un des animaux de compagnie les plus adorables à avoir. Pour ceux qui ont encore des doutes sur le facteur de gentillesse d’un chien, une récente vidéo TikTok téléchargée sur Twitter pourrait fournir une clarté absolue. La vidéo de trente et une secondes partagée sur le site de microblogging la semaine dernière montre un couple vérifiant qui leur chien aime le plus. Au début de la vidéo, le couple flanque son chien de compagnie.

La légende de la vidéo dit : « Courez dans la direction opposée pour voir qui votre chien aime le plus. » Alors que le couple court dans des directions opposées, le chien sursaute mais ne bouge pas dans les deux sens. membres de la famille humaine, l’animal à fourrure s’est alors vu tournoyer de manière hyperactive.Certes, le toutou aime les deux humains de manière égale et ne peut en choisir aucun.

La vidéo bouleversante a été vue plus de 3,2 millions de fois depuis qu’elle a été partagée sur Twitter. Avec plus de 266,6 000 likes et plus de 65 000 retweets, la vidéo a fait la journée d’Internet.

Exprimant leur réaction dans la section commentaires, de nombreux téléspectateurs ont écrit comment la vidéo les avait laissés évanouis. Un utilisateur a écrit comment le chien a dû être laissé dans une confusion totale, se demandant pourquoi ses parents humains se sont soudainement enfuis en l’abandonnant. Un autre utilisateur a écrit comment le chien a montré sa loyauté envers ses deux parents.

Il aime maman et papa – Amina Audu (@myssmina) 25 mai 2021

Dog.exe a cessé de répondre — FawaStudios (@FawaStudios) 25 mai 2021

C’est la loyauté envers les deux parents. — Vinay K. Singh (@Vinay4299) 25 mai 2021

Pour certains, la vidéo ne laissait aucun doute sur le fait que les chiens sont les meilleurs animaux de compagnie à avoir, tandis que d’autres étaient trop immergés dans la pure confusion de l’animal car il n’a pas réussi à faire de choix.

les chiens sont sans aucun doute les meilleurs – Thu Phương (@thuphuong4221) 25 mai 2021

Aww, le pauvre chiot était comme « vous m’avez tous les deux abandonné, revenez! » – Librarian Mama (@hyuumanatees) 25 mai 2021

La vidéo a suscité la réflexion de quelques téléspectateurs, car un utilisateur a écrit qu’il aimerait voir la même expérience se dérouler sur un chat. Le commentaire mentionnait que l’expérience devrait être effectuée sur l’animal de compagnie félin sans qu’une plume ou une clochette ne soit tenue au-dessus de sa tête.

J’aimerais que cela se fasse avec un chat, sans plume ni clochette au-dessus de sa tête et ensuite, il n’aimera que celui qui tient le bâton tant qu’il est intéressé à jouer – si ce n’est pas le cas soyez effrayé en premier – Tom #ResistPresident Biden/Harris (@Ahtrau) 25 mai 2021

Lmao !!!!! merde, je ne sais pas !!!!!— Yung1 (@Yung143051212) 26 mai 2021

Déchiffrant la réaction du chien, un utilisateur a mentionné comment en tournant à la fois dans le sens des aiguilles d’une montre et dans le sens inverse, l’animal essayait de se déplacer dans les deux sens pour afficher son amour pour les deux.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici