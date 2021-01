Le dernier et le plus grand smartphone phare de Samsung, le Galaxy S21 Ultra, est déjà en route pour ceux qui en ont pré-commandé un, et pendant que vous attendez le vôtre, n’êtes-vous pas intéressé par un bon test de durabilité à l’ancienne?

Bien sûr que vous l’êtes, et JerryRigTout est là pour livrer, comme toujours. Curieusement, le test de rayures révèle que Samsung a expédié l’unité de Zack avec non pas un, mais deux protecteurs d’écran appliqués sur le Gorilla Glass Victus, ce qui nous semble excessif. Et ce n’est pas non plus quelque chose dont nous ayons jamais entendu parler auparavant en tant que pratique dans le monde mobile, alors peut-être était-ce juste une erreur d’assemblage?

Quoi qu’il en soit, cela mis à part, le verre en dessous est toujours du verre, donc vous connaissez déjà l’affaire – il raye au niveau 6 sur l’échelle de dureté de Mohs, avec des rainures plus profondes apparaissant au niveau 7.

Les côtés du téléphone sont en aluminium, tout comme les boutons, tandis que l’écran dure environ 45 secondes sous le feu direct d’un briquet, puis ne récupère pas. Le capteur d’empreintes digitales continue de fonctionner même lorsque l’écran au-dessus est rayé, et le S21 Ultra a survécu au test de pliage avec brio.