Le test de durabilité du Google Pixel 9 Pro Fold révèle une charnière étonnamment robuste

Le Pixel 9 Pro Fold a été soumis aux tests habituels de rayures, de brûlures et de pliage par la chaîne YouTube JerryRigEverything. Le processus comprenait également un test de durabilité rigoureux, dans lequel la charnière du Pixel 9 Pro Fold était l’aspect le plus surprenant.

Le dernier smartphone pliable de Google est doté d’une charnière durable

Google a récemment dévoilé la série de smartphones Pixel 9, qui comprend le Pixel 9 Pro Fold. Étant le seul modèle pliable de la gamme, le Pixel 9 Pro Fold est un smartphone Android haut de gamme à écrans multiples.

Lors de notre test du dernier smartphone pliable de Google, nous avons remarqué à quel point le smartphone restait fin même une fois plié. Même l’équipe de conception de Google a affirmé avoir suivi le mantra « le téléphone avant tout » lors de la conception du nouveau Pixel 9 Pro Fold.

Google a affirmé à plusieurs reprises que son nouveau produit phare de la série Pixel était le smartphone pliable le plus résistant qu’il ait jamais fabriqué. Cependant, les choix de conception et leur impact sur les performances réelles du Pixel 9 Pro Fold étaient assez visibles lors des tests de torture.

Le YouTubeur JerryRigEverything mettre les affirmations de Google à l’épreuve Et étonnamment, la charnière qui maintient les deux moitiés du Pixel 9 Pro Fold a survécu au célèbre test de pliage. On ne peut pas en dire autant de l’écran intérieur et des deux moitiés de l’appareil.

Le Pixel 9 Pro Fold est-il un smartphone pliable fiable pour un usage quotidien ?

Deux chaînes YouTube ont déclaré Le Pixel 9 Pro Fold est le smartphone le plus réparable de Google à ce jour. Cela signifie que les acheteurs peuvent compter en toute confiance sur ce smartphone pliable comme véhicule quotidien.

Cela dit, le Google Pixel 9 Pro Fold doit être utilisé comme tout autre appareil pliable haut de gamme. En d’autres termes, il s’agit toujours d’un smartphone pliable quelque peu délicat et coûteux, qui est également vulnérable à la poussière.

La charnière sophistiquée n’a peut-être pas cassé pendant le test, mais elle est susceptible de retenir et d’absorber la poussière. Pendant la partie « sandwich au sable » du test, l’appareil pliable a commencé à émettre des bruits de craquement inquiétants.

Le Pixel 9 Pro Fold s’est comporté aussi bien, voire moins bien que son prédécesseur, lors des tests de torture de routine de JerryRigEverything. Cependant, l’appareil n’a pas survécu lorsque Zack l’a plié dans le mauvais sens et l’a cassé en deux. Le YouTubeur a observé que les lignes d’antenne symétriques en haut et en bas de l’écran secondaire auraient pu créer la zone la plus faible du smartphone pliable.