Le test de crachat du cancer de la prostate suscite de l’espoir chez les hommes présentant un risque génétique de maladie

Les tests de crachat à domicile sont meilleurs que le test sanguin standard pour identifier les hommes présentant un risque génétique élevé de développer un cancer de la prostate agressif, suggèrent les premières recherches.

Les résultats préliminaires, présentés lors de la réunion annuelle de l’American Society of Clinical Oncology (ASCO) à Chicago, suscitent l’espoir d’un outil de dépistage potentiellement plus précis pour une maladie qui fait environ 12 000 morts par an au Royaume-Uni.

Il n’existe actuellement aucun programme national de dépistage du cancer de la prostate et le test sanguin standard, qui mesure les niveaux d’une protéine appelée antigène prostatique spécifique (PSA), n’est pas assez précis.

Le test salivaire, dont l’échantillon peut être prélevé à domicile, recherche des variantes génétiques liées au cancer de la prostate.

Pour les hommes présentant une prédisposition génétique élevée à la maladie, l’analyse des crachats était plus précise que le test PSA en tant qu’outil d’évaluation précoce, ont déclaré les chercheurs de l’Institute of Cancer Research de Londres et du Royal Marsden NHS Foundation Trust.

L’équipe a déclaré que ses recherches pourraient aider à « inverser la tendance du cancer de la prostate » en proposant un test de crachat bon marché et facile à utiliser pour détecter la maladie à un stade précoce et sauver des milliers de vies.

Cela pourrait également épargner à de nombreuses autres personnes présentant un risque moindre de traitements inutiles et invasifs, ont ajouté les chercheurs.

Nous avons besoin de toute urgence d’un test amélioré pour dépister la maladie Professeur Kristian Helin

L’étude BARCODE 1 a recruté 6 142 hommes européens âgés de 55 à 69 ans issus de leurs cabinets de médecins généralistes.

Les hommes ont été considérés comme étant à un âge où le risque de cancer de la prostate est accru.

Les chercheurs ont calculé le score de risque polygénique – basé sur 130 variations génétiques du code ADN lié au cancer de la prostate – de tous les participants.

Ceux présentant les scores de risque les plus élevés – 558 hommes porteurs d’un grand nombre de ces variantes – ont été invités à un dépistage plus approfondi.

L’équipe a découvert que le test de salive donnait moins de résultats faussement positifs et détectait une proportion plus élevée de cancers agressifs que le test sanguin PSA.

Après une IRM et une biopsie, 40 % des hommes ayant obtenu des résultats élevés au test de salive ont reçu un diagnostic de cancer de la prostate.

Dans le cas des tests PSA, seuls 25 % des hommes ayant un taux élevé de PSA auront effectivement un cancer de la prostate, ont indiqué les chercheurs.

En effet, le test PSA n’est pas assez précis et peut indiquer à tort un cancer chez les hommes trois fois sur quatre.

Des recherches supplémentaires sont désormais nécessaires pour confirmer si cet outil peut sauver des vies dues à la maladie, afin qu’il puisse être déployé pour améliorer le diagnostic. Naser Tourabi

Il peut également passer à côté de cancers qui nécessitent un traitement urgent et détecter ceux qui ne mettront probablement pas la vie en danger.

Le professeur Kristian Helin, directeur général de l’ICR, a déclaré : « Les cancers détectés tôt ont beaucoup plus de chances d’être guérissables, et avec le nombre de cas de cancer de la prostate qui devrait doubler d’ici 2040, nous devons mettre en place un programme pour diagnostiquer la maladie à un stade précoce.

« Nous savons que le test PSA actuel peut obliger des hommes à subir des traitements inutiles et, ce qui est plus inquiétant encore, il manque des hommes atteints d’un cancer.

« Nous avons besoin de toute urgence d’un test amélioré pour dépister la maladie.

« Cette recherche constitue une étape prometteuse vers cet objectif et met en évidence le rôle que les tests génétiques peuvent jouer pour sauver des vies. »

Naser Turabi, directeur des preuves et de la mise en œuvre chez Cancer Research UK, a déclaré : « Il est encourageant de voir que les tests génétiques pourraient aider à orienter une approche plus ciblée du dépistage basée sur le risque de développer un cancer de la prostate.

« Des recherches supplémentaires sont désormais nécessaires pour confirmer si cet outil peut sauver des vies dues à la maladie, afin de pouvoir le déployer pour améliorer le diagnostic. »

C’est incroyable de penser que grâce à cette étude, deux vies ont désormais été sauvées dans ma famille. Dheeresh, patient atteint d’un cancer de la prostate

Katie Willis, fille de Bob Willis, ancien capitaine de cricket anglais décédé d’un cancer de la prostate et co-fondatrice du Fonds Bob Willis qui a financé la recherche, a déclaré : « Bien que le test PSA soit efficace pour certains, il n’a pas été efficace. travailler pour Bob.

« Si cette recherche pouvait sauver ne serait-ce qu’une vie, la création de ce fonds aurait été une entreprise louable pour notre famille. »

Dheeresh, 71 ans, de Brighton, a reçu un diagnostic de cancer de la prostate il y a trois ans alors qu’il participait à l’essai.

Il a subi une intervention chirurgicale pour retirer une partie de sa prostate au Royal Marsden et se porte actuellement bien.

Il a déclaré : « J’ai été complètement choqué lorsque j’ai reçu mon diagnostic car je n’avais absolument aucun symptôme, donc je sais que je n’aurais jamais reçu de diagnostic à ce stade si je n’avais pas participé à l’essai.

« Comme le test salivaire a révélé que j’avais un risque génétique élevé de développer la maladie, mon jeune frère, qui aurait été trop jeune pour participer directement à l’étude, s’est inscrit et a découvert qu’il avait également une tumeur agressive à la prostate.

« C’est incroyable de penser que grâce à cette étude, deux vies ont désormais été sauvées dans ma famille. »