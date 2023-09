Le test de chute du Huawei Mate 60 Pro montre que le verre Kunlun de 2e génération est assez résistant

Il y a plusieurs années, Huawei a été coupé de la chaîne d’approvisionnement mondiale. L’entreprise a donc dû se démener pour trouver des remplacements locaux pour toutes les pièces nécessaires à la construction d’un smartphone.

Le détail le plus intéressant à propos de la nouvelle série Mate 60 est peut-être que la société a réussi à redémarrer la production de chipsets. Vous pouvez trouver un peu plus de détails sur la puce secrète Kirin 9000s dans cet article sur le démontage du Huawei Mate 60 Pro.

Kunlun Glass (2ème génération) sur la face avant, fibres polyamide pour le corps

Ce n’est pas tout, cependant, Huawei a également remplacé le Gorilla Glass familier par le verre Kunlun (maintenant dans sa deuxième génération). Kunlun est la propre formulation de verre renforcé par ions de Huawei qui a été introduite pour la première fois avec le Mate 50 Pro Kunlun Glass Edition.

Désormais, la formule a été améliorée pour la génération 2023. Comment cela résiste-t-il au verre Corning ? Eh bien, ce n’est pas une comparaison directe, mais le test de chute effectué par Commentaires sur PBK montre des résultats prometteurs.

A noter que le protecteur d’écran en plastique qui a été appliqué en usine a été retiré pour ce test, il s’agit simplement du verre nu contre le béton (et plus encore). De plus, le Mate 60 Pro dispose d’un écran quadruple courbé, de sorte que les cadres n’offrent que peu ou pas de protection en cas de chute face vers le bas.

Il s’agit d’un test assez informel et faire rouler le téléphone avec une voiture n’est certainement pas une procédure standard, mais le verre Kunlun a incroyablement bien résisté.

