Le numéro deux mondial Rafael Nadal a déclaré que sa victoire épuisante 6-4 6-7 (6) 7-5 sur Stefanos Tsitsipas lors de la finale de l’Open de Barcelone dimanche pourrait le préparer à de longues batailles à venir dans la saison européenne sur terre battue.

Le joueur de 34 ans, qui a remporté un 12e titre record à Barcelone, s’est blessé au dos à Melbourne plus tôt cette année avant d’être battu par Tsitsipas en quarts de finale de l’Open d’Australie.

Après un passage en marge, le 20 fois champion du Grand Chelem est revenu à l’action à Monte-Carlo ce mois-ci, sortant en quarts.

Mais l’Espagnol, qui sera à la recherche d’une 14e couronne de Roland-Garros lorsque le Grand Chelem sur terre battue commencera le 30 mai, a montré qu’il revenait à son meilleur niveau de combat dimanche, sauvant une balle de match avant de remporter son premier titre de 2021.

À trois heures et 38 minutes, c’était la plus longue finale de l’ATP Tour avec le meilleur des trois sets depuis que les statistiques ont commencé à être suivies en 1991, a déclaré l’instance dirigeante du tennis masculin.

«Je n’ai pas pu jouer beaucoup de matchs compétitifs au cours des deux derniers mois. C’est vrai que les matchs comme celui d’aujourd’hui me font me sentir mieux physiquement et plus prêt pour de longues batailles », a déclaré Nadal aux journalistes.

«Je pense que j’ai pu jouer de mieux en mieux pendant toute la semaine dans chaque match et aujourd’hui, c’était un peu mieux qu’hier. J’ai de la place pour continuer à m’améliorer. Je n’étais pas parfait.

«Je crois vraiment que je peux jouer mieux que ce que je fais sur terre battue et j’espère que la victoire va m’aider à élever un peu mon niveau dont j’ai besoin pour me battre pour les deux prochains événements auxquels je vais. jouer. »

Nadal sera prochainement en action à l’Open de Madrid début mai.

