L’annonce de Roche intervient dans l’optimisme qu’il pourrait bientôt y avoir un déploiement massif de vaccins contre les coronavirus.

Pfizer et BioNTech, Moderna et AstraZeneca ont tous développé des vaccins candidats qui se sont avérés très efficaces dans les essais cliniques et tous sont maintenant en attente d’approbation d’urgence des autorités de réglementation de la santé. Mercredi, le Royaume-Uni est devenu le premier pays au monde à approuver les vaccins de Pfizer et BioNTech.

L’EUA accordée par la FDA pour le test d’anticorps de Roche fait suite à une approbation similaire à la mi-septembre en Europe, ou plus particulièrement sur les marchés qui acceptent le «marquage CE». Le marquage CE indique que les produits vendus sont conformes aux normes européennes de santé, de sécurité et de protection de l’environnement.

Roche a déclaré que les laboratoires cliniques peuvent exécuter ses tests d’anticorps sur ses propres unités d’analyse et recevoir les résultats en 18 minutes environ, avec un débit de test pouvant atteindre 300 tests par heure, selon l’analyseur.

En outre, Roche a déclaré que « le test peut aider à orienter l’attribution des dons de plasma des patients atteints de Covid-19 récupérés aux patients actuels en identifiant les donneurs qui ont des anticorps contre le virus SARS-CoV-2. »

La thérapie par plasma de convalescence est une procédure expérimentale qui sépare et élimine le plasma du sang d’un patient. Ce plasma est ensuite remplacé par le plasma d’un donneur pour donner au malade des anticorps pour aider à combattre le virus.