Le test d’alerte d’urgence nationale américaine arrive sur votre téléphone à 14 h 20 HE aujourd’hui : voici ce que vous devez savoir

Aujourd’hui était le jour du grand exercice d’alerte d’urgence du gouvernement américain, qui a envoyé un message test à toutes les télévisions, radios et téléphones portables du pays.

Départ vers 14 h 20 HE mercredi, le gouvernement fédéral a commencé à tester à l’échelle nationale son système d’alerte d’urgence et ses alertes d’urgence sans fil. La partie EAS du test a envoyé une alerte d’urgence à toutes les radios et télévisions, tandis que la partie WEA de l’exercice a envoyé une alerte à tous les téléphones portables grand public.

Le test a été mené par l’Agence fédérale de gestion des urgences en coordination avec la Commission fédérale de la communication. Son objectif était de garantir que les systèmes en place continuent d’être un moyen efficace d’avertir le public des situations d’urgence au niveau national.

Brook Joyner/CNN Le gouvernement fédéral a commencé aujourd’hui à tester à l’échelle nationale son système d’alerte d’urgence et ses alertes d’urgence sans fil.

Essentiellement, cela signifie que des centaines de millions de téléphones portables à travers le pays ont émis un signal d’alerte strident à peu près à la même heure aujourd’hui, à partir de 14 h 20 HE. Les stations de radio et de télévision ont également lancé une alerte test à peu près au même moment. Mais aucune action n’était requise de votre part après avoir reçu le message gratuit – c’était juste un test.

Voici les réponses à toutes vos questions brûlantes concernant le test d’alerte d’urgence d’aujourd’hui.

Bien que certains modèles récents de téléphones mobiles puissent inclure un paramètre permettant de désactiver les tests et les alertes, aucun de ces paramètres n’affectera le test national de 2023, a indiqué la FEMA. dit.

Cela signifie que si votre téléphone mobile était allumé et recevait le service d’un fournisseur de services sans fil participant, vous recevrez probablement le test national d’alerte d’urgence sans fil, a ajouté l’agence.

Il existe cependant trois conditions qui pourraient empêcher l’alerte du téléphone portable d’être transmise à un appareil. Si votre téléphone est éteint, que le mode avion est activé ou qu’il n’est pas connecté ou associé à une tour de téléphonie cellulaire, il n’a pas reçu le message.

Les survivants de violence domestique et les personnes vivant dans des relations abusives disposent souvent d’un téléphone secret ou d’urgence dont ils ne veulent pas que leur partenaire ou d’autres personnes soient au courant. Lors d’un appel avec des journalistes mardi, un haut responsable de la FEMA a déclaré que l’agence était consciente de ces préoccupations émanant des survivants de violence domestique et de leurs alliés. Le responsable a recommandé aux personnes qui ne souhaitent pas qu’un téléphone secret soit révélé d’éteindre complètement leur téléphone avant le test de 14 h 20 HE – et de ne pas le rallumer pendant trente minutes, ou avant 14 h 50 HE. .

Si vous souhaitez être prudent, vous pouvez également attendre d’être dans un endroit sûr avant de rallumer votre téléphone.

Les enseignants se préparent à quelques perturbations cet après-midi, car le test affectant les téléphones portables a eu lieu pendant les heures de classe dans la majeure partie du pays.

Lors de l’appel avec les journalistes, le haut responsable de la FEMA a recommandé aux éducateurs, autant que possible, d’essayer d’utiliser cela comme une opportunité d’enseignement sur les initiatives fédérales de gestion et de préparation aux urgences.

Le test national ne peut pas être utilisé pour surveiller, localiser ou verrouiller votre téléphone, a déclaré la FEMA. Le test utilise également la technologie de diffusion et ne collecte aucune de vos données.

Tous les téléphones portables devraient avoir reçu une alerte et un message texte d’accompagnement indiquant : « CECI EST UN TEST du système national d’alerte d’urgence sans fil. Aucune action n’est nécessaire.

Le message texte gratuit a été envoyé en anglais ou en espagnol, selon les paramètres de langue de votre appareil. Le texte était accompagné d’un ton et d’une vibration uniques destinés à rendre l’alerte accessible à l’ensemble du public, y compris aux personnes handicapées, a déclaré la FEMA.

Le test a été diffusé par les tours de téléphonie cellulaire pendant environ 30 minutes à partir de 14 h 20 HE, a indiqué la FEMA. Pendant ce temps, tous les téléphones sans fil compatibles qui étaient allumés, à portée d’une tour de téléphonie cellulaire active et dont les fournisseurs de services sans fil participent aux tests WEA devraient avoir reçu le message texte.

Bien que la transmission du test dure environ 30 minutes, vous ne devriez avoir reçu le message d’alerte qu’une seule fois.

Parallèlement, toutes les radios et télévisions diffusent également une alerte d’urgence test en même temps dans le cadre du test plus large. Ce message, qui a duré environ une minute, indiquait : « Il s’agit d’un test national du système d’alerte d’urgence, émis par l’Agence fédérale de gestion des urgences, couvrant les États-Unis de 14 h 20 à 14 h 50 HE. Ceci est seulement un test. Aucune action n’est requise de la part du public.

L’alerte d’urgence peut-elle avoir un impact sur mon corps ?



En bref : non. Un certain nombre de fausses affirmations circulent en ligne concernant l’alerte de test, y compris certaines théories du complot qui prétendent à tort que le son émis dans le cadre du test national peut avoir un impact sur votre corps au niveau cellulaire. C’est faux.

« La FEMA n’a connaissance d’aucun effet néfaste sur la santé causé par le signal audio », a déclaré le l’agence a déclaré.

Et bien qu’il s’agisse d’un test national, il utilise la même technologie et la même infrastructure sur lesquelles s’appuient les autorités étatiques et locales pour envoyer des alertes Amber localisées ou des avertissements de conditions météorologiques extrêmes, a souligné mardi un haut responsable de la FEMA aux journalistes. Dans une question fréquemment posée feuille Publié par la FEMA avant le test de mercredi, l’agence a déclaré : « Le signal audio qui sera utilisé lors du test national est la même combinaison de tonalités audio qui a été utilisée depuis 1963 dans le système de diffusion d’urgence original. »

Si vous disposez d’un téléphone mobile allumé, pas en mode avion, à portée d’une tour de téléphonie cellulaire active et sur un réseau où les fournisseurs de services sans fil participent aux alertes d’urgence sans fil, vous devriez avoir reçu le message test mercredi après-midi à 14 h 50. h HE.

Si vous essayez de comprendre pourquoi vous n’avez pas reçu d’alerte alors que vous auriez dû l’avoir reçu, ou si vous avez d’autres commentaires sur le test, les membres du public peuvent écrire à l’adresse e-mail : [email protected]. .