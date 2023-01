Le test bizarre “Femmes contre hommes” de cet hôtel a déconcerté Internet

Séjourner dans des hôtels peut être amusant – du service de chambre à toute la nourriture délicieuse. Un utilisateur de Twitter nommé Raaja Cheyyivesthe s’est rendu sur le site de micro-blogging et a partagé une expérience amusante lors de son séjour à l’hôtel Lemon Tree. Il a partagé une image de ce qu’on peut appeler un jeu. Le titre était “Femmes contre hommes”. Le jeu a été considéré comme un “examen rapide de la vue” et il promet d’époustoufler tout le monde. Le texte demande aux gens de compter le nombre de lettres « F » dans les paragraphes donnés.

Il indique ensuite qu’un homme ne peut repérer que trois F alors qu’un cerveau féminin peut en repérer six, ce qui est le nombre réel. « Cet hôtel devient plus sauvage tous les jours ! Je ne pouvais encore compter que 3″, lit-on dans la légende. Jetez un œil :

L’image, depuis téléchargée, a recueilli plus de 95 000 vues. “J’ai vu le titre et j’ai tout de suite su que c’était Lemon Tree. Cela semble vaniteux par rapport aux trucs misogynes qu’ils prennent pour des rires comme cadres muraux dans les toilettes des hommes », a écrit un utilisateur de Twitter. Une autre personne a écrit:« Il n’y a rien de tel dans le cerveau masculin ou féminin ici. c’est le challenge qui compte Ça peut être 2 ou 4 aussi si on le lit en hâte.”

Voici quelques réactions :

Pendant ce temps, plus tôt, un utilisateur de Twitter, Anurag Minus, a partagé son expérience de 2011 lorsqu’il a séjourné dans un hôtel à Mumbai en espérant qu’il obtiendrait une chambre climatisée. Bien qu’Anurag ait obtenu une chambre avec une climatisation séparée, à sa grande surprise, la climatisation a été installée de telle manière qu’elle desservait deux chambres séparées. Un trou a été fait dans le mur entre les deux pièces afin que le split AC puisse refroidir les deux pièces en même temps.

Partageant une photo de la même chose, Anurag Minus a écrit: « J’ai réservé cette chambre à Mumbai en 2011, où le responsable a promis la salle de climatisation divisée. C’était littéralement une pièce AC divisée qui était divisée en deux pièces. Une moitié dans la nôtre et repos dans une autre, où 2 oncles jouaient la chanson ‘ay Ganpat chal daaru la’ à plein volume jusqu’à 4 heures du matin ».

