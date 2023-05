Le test bêta final de Diablo 4 commence aujourd’hui. Voici comment rejoindre

Diablo 4le dernier opus du populaire dungeon crawler, sort le 6 juin, mais les joueurs peuvent essayer une partie du jeu dans une bêta ouverte qui se déroule vendredi.

La troisième bêta ouverte de Diablo 4 – que le développeur Blizzard Entertainment appelle une Coup de serveur — donnera aux fans de la série une dernière chance d’essayer le jeu avant son lancement. La version bêta débutera le 12 mai et se concentrera sur les premières parties de la campagne couvrant le prologue et l’acte 1, qui se déroule dans la zone Fractured Peaks. Les joueurs pourront maximiser leurs personnages au niveau 20 mais pourront toujours jouer à la bêta tout au long du week-end au-delà. Étant donné que la bêta ouverte est disponible pour tous ceux qui souhaitent l’essayer, les joueurs doivent s’attendre à de longs temps d’attente.

Quand commence le Diablo 4 Server Slam ?

La bêta ouverte commence à 12 h PT (15 h HE) le 12 mai et dure jusqu’à 12 h PT le 14 mai.

Comment obtenir un code bêta Diablo 4 ?

Tout le monde peut participer à la bêta ouverte. La version bêta sera disponible en téléchargement dans le Boutique PSN, Boutique Microsoft ou sur Battle.net pour les utilisateurs de PC.

Sur quels systèmes puis-je jouer à la bêta de Diablo 4 ?

La version bêta est jouable sur les mêmes systèmes sur lesquels le jeu sortira : PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X et S.

Quelle est la configuration PC requise pour la bêta de Diablo 4 ?

Les exigences minimales sont :

Système opérateur: Windows 10 64 bits

Windows 10 64 bits Processeur: Intel Core i5-2500K ou AMD FX-8100

Intel Core i5-2500K ou AMD FX-8100 Mémoire: 8 Go de RAM

8 Go de RAM Graphique: Nvidia GeForce GTX 660 ou AMD Radeon R9 280

Nvidia GeForce GTX 660 ou AMD Radeon R9 280 Stockage: Disque SSD avec 45 Go d’espace disponible

Blizzard recommande les spécifications suivantes :

Système opérateur: Windows 10 64 bits

Windows 10 64 bits Processeur: Intel Core i5-4670K ou AMD R3-1300X

Intel Core i5-4670K ou AMD R3-1300X Mémoire: 16 Go de RAM

16 Go de RAM Graphique: Nvidia GeForce GTX 970 ou AMD Radeon RX 470

Nvidia GeForce GTX 970 ou AMD Radeon RX 470 Stockage: SSD avec 45 Go d’espace disponible

Quelles classes sont disponibles dans la bêta de Diablo 4 ?

Le Server Slam comprendra les cinq classes disponibles : barbare, voleur, sorcier, druide et nécromancien.

La progression de ma bêta de Diablo 4 sera-t-elle transférée ?

Les testeurs qui ont participé aux versions bêta précédentes ne verront pas leurs personnages transférés vers le Server Slam. Cela signifie que tous les participants commenceront avec un nouveau personnage.

Quel contenu sera disponible dans la bêta de Diablo 4 ?

En plus du prologue et de l’acte 1, un boss mondial, Ashava, sera disponible pendant le Server Slam. Abattre Ashava rapportera aux joueurs le trophée de la monture Cry of Ashava. Les autres récompenses disponibles pour les joueurs pendant le Server Slam sont le titre Initial Casualty pour avoir atteint Kyovashad, le titre Early Voyager et l’objet cosmétique Beta Wolf Pack pour avoir atteint le niveau 20 sur un personnage. Toutes les récompenses débloquées seront disponibles pour les joueurs une fois Diablo IV lancé.

Quelle est l’histoire de Diablo 4 ?

Diablo 4 est la dernière entrée du légendaire RPG d’action d’exploration de donjons. Les joueurs combattront la horde de monstres contrôlés par Lilith, la fille de Méphisto, l’un des Grands Maléfiques, et appelée la « mère » de Sanctuary, le monde dans lequel se déroule la série Diablo.