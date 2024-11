Le test ADN qui a montré que deux femmes avaient été échangées à la naissance

Cependant, elle fut immédiatement anxieuse lorsqu’elle apprit qu’il y avait quelque chose d’inattendu dans les résultats ADN de Tony. Il l’était aussi, mais il essayait de ne pas le montrer. Dix ans après la mort de son père, la mère de Tony avait 80 ans et vivait seule. Il ne voulait pas l’inquiéter.

«C’était un sentiment merveilleux d’avoir enfin une fille», me dit Joan.

Mais quand il regardait le nom de sa sœur, il se trompait. Au lieu de Jessica, une personne appelée Claire était répertoriée comme sa sœur propre (Jessica et Claire ne sont pas leurs vrais noms – les deux ont été modifiés pour protéger l’identité de la femme).

Cela n’a retenu son attention qu’un jour de février. Tony était à la maison et s’ennuyait parce que sa partie de golf hebdomadaire avait été plue. Il a craché dans le tube d’échantillon, a envoyé le kit et n’y a pas pensé pendant des semaines.

Lorsque les amis de Tony lui ont acheté un kit de test ADN à domicile pour Noël 2021, il l’a laissé sur le buffet de sa cuisine et l’a oublié pendant deux mois.

Il n’a été retiré que par vaine curiosité, un jour d’hiver pluvieux – mais le résultat choquant d’un test ADN a été de forcer deux femmes et leurs familles à réévaluer tout ce qu’elles savaient d’elles-mêmes.

«Je me sentais comme un imposteur», dit-elle. «Il n’y avait aucune similitude, ni en termes d’apparence ni de traits de caractère», me dit-elle. «Je me suis dit: ‘oui, je suis adopté.’»

Ses résultats étaient également étranges : il n’y avait aucun lien avec le lieu de naissance de ses parents et elle avait un lien génétique avec un cousin germain qu’elle ne connaissait pas et qu’elle ne pouvait pas expliquer.

Claire avait reçu le même type de test ADN deux ans plus tôt, comme cadeau d’anniversaire de son fils.

Dans la première série de The Gift, Jenny Kleeman s’est penchée sur les vérités extraordinaires qui peuvent se dévoiler lorsque les gens passent des tests ADN à domicile comme Ancestry et 23andMe.

« Je voulais juste les voir, les rencontrer, leur parler et les embrasser », dit-elle.

Sans hésitation, Claire savait qu’elle voulait rencontrer Tony et la mère qu’ils partageaient.

« Les répercussions seront énormes », a écrit Tony à Claire. « Si vous voulez en rester là, alors je l’accepterai absolument, et nous ne progresserons pas du tout. »

Alors qu’ils essayaient d’assimiler la nouvelle, Claire et Tony devaient décider quoi faire ensuite.

Depuis les années 1980, les nouveau-nés reçoivent immédiatement après leur naissance des étiquettes d’identification par radiofréquence (RFID), qui permettent de suivre leur localisation. Avant cela, les maternités utilisaient des étiquettes et des cartes manuscrites sur les lits de bébé.

Une explication inévitable a commencé à émerger : les deux petites filles avaient été échangées à la naissance, 55 ans auparavant, et élevées dans des familles différentes.

Lorsque Claire et Tony ont commencé à échanger des messages et des détails biographiques, ils ont découvert que Claire était née à peu près à la même époque et dans le même hôpital que Jessica, la sœur avec laquelle Tony avait grandi.

Le bébé est né vers 22h20. Joan n’a tenu sa fille tant désirée que quelques minutes – elle se souvient avoir regardé le visage rouge et les cheveux emmêlés du nouveau-né.

Tony et Joan se sont rendus au domicile de Jessica pour lui dire en personne. Joan dit qu’elle l’a rassurée sur le fait qu’elles seraient toujours mère et fille, mais depuis, elle dit que leur relation n’est plus la même.

Mais avant qu’elle puisse obtenir des réponses, elle et Tony ont dû annoncer la nouvelle à Jessica, qui avait vécu toute sa vie en croyant que Joan était sa mère et Tony son frère.

Cinquante-cinq ans plus tard, Joan avait désespérément besoin de savoir quel genre de vie Claire avait eu. Avait-elle grandi heureuse ?

Ce bébé avait les cheveux blonds – contrairement au reste de la famille, qui étaient tous noirs – mais Joan n’y prêtait pas attention. Il y avait des tantes et des cousins ​​de couleur similaire.

Quelques heures plus tard, juste après minuit, Jessica est née dans le même hôpital.

En plus d’accepter une nouvelle identité génétique, cela avait également des implications pratiques pour Claire. Comme elle était née avant minuit, elle a découvert qu’elle avait un jour de plus qu’elle ne le pensait : « Mon acte de naissance est erroné, mon passeport, mon permis de conduire, tout est faux. »

Elle dit qu’elle a fait de son mieux pour rassurer les deux parents avec lesquels elle a grandi, que rien ne changerait dans leur relation. Sa mère est décédée plus tôt cette année.

Claire dit qu’annoncer la nouvelle à la mère qui l’a élevée a été la chose la plus difficile qu’elle ait jamais eu à faire.

« À l’époque, je ne pouvais pas dire la vérité », dit-elle. « Mes parents se sont séparés quand j’étais très jeune. Je ne me souviens pas qu’ils aient été ensemble. J’ai grandi dans une pauvreté absolue, sans abri, j’avais souvent faim, et tout ce que cela implique. Ce fut une enfance très difficile.

Ils passèrent l’après-midi à regarder des photos de famille. Claire a parlé à Tony et Joan de son partenaire, de ses enfants et petits-enfants. Ils lui ont tout raconté sur le père biologique qu’elle ne rencontrerait jamais.

Claire raconte qu’à partir du moment où elle a vu Joan, elle a eu l’impression qu’ils se connaissaient depuis toujours : « Je l’ai regardée et j’ai dit : ‘Oh mon Dieu, j’ai tes yeux !’ Nous avons les mêmes yeux. Oh mon Dieu, je ressemble à quelqu’un !’

Pendant des années, elle traversait le village de Joan en voiture pour se rendre au travail et en revenir, sans jamais savoir que c’était là que vivait sa mère biologique.

Un jour plus tard – et seulement cinq jours après que Tony ait obtenu ses résultats ADN – Claire a parcouru la courte distance entre son domicile et celui de Joan.

Quelques semaines après avoir fait cette découverte, Tony a écrit au NHS Trust qui supervise l’hôpital où Claire et Jessica ont été transférées, expliquant ce que les tests ADN effectués à domicile avaient révélé.

La fiducie a reconnu sa responsabilité – même si, deux ans et demi plus tard, le niveau de l’indemnisation n’a pas encore été convenu. Tony et Joan disent qu’on leur avait dit que ce serait finalisé l’année dernière.

Nous avons contacté NHS Resolution qui gère les plaintes contre le NHS. Il a déclaré que l’échange de bébé était une « erreur épouvantable » pour laquelle il avait accepté la responsabilité légale.

Cependant, il a déclaré qu’il s’agissait d’un « cas unique et complexe » et qu’il cherchait toujours à se mettre d’accord sur le montant de l’indemnisation due.

Claire et Joan ont découvert combien elles ont en commun, comme leurs goûts vestimentaires et alimentaires, et la façon dont elles prennent leur thé. Ils sont en vacances, explorent leurs racines biologiques en Irlande et ont passé Noël ensemble le dernier.

«Nous sommes très proches», dit Claire à propos de sa famille nouvellement découverte. « J’aimerais bien sûr passer le plus de temps possible avec eux, mais ce temps est révolu. On l’a enlevé. »

Alors que Claire l’appelle désormais « Maman », Joan me dit que Jessica ne l’appelle plus. Mais Joan sent seulement qu’elle a gagné une fille.

« Cela ne fait aucune différence pour moi que Jessica ne soit pas ma fille biologique », dit-elle. « Elle est toujours ma fille et elle le sera toujours. »