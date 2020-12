WASHINGTON (AP) – Le premier test à domicile pour COVID-19 qui ne nécessite pas d’ordonnance sera bientôt sur les tablettes des magasins américains.

Les régulateurs américains ont autorisé mardi le test rapide du coronavirus, qui peut être effectué entièrement à domicile. L’annonce de la Food and Drug Administration représente une autre étape importante – quoique progressive – dans les efforts visant à élargir les options de test.

Les régulateurs ont accordé une utilisation d’urgence pour un test à domicile similaire le mois dernier, mais celui-ci a besoin d’une prescription médicale.

L’action de l’agence mardi autorise les ventes dans des endroits comme les pharmacies « où un patient peut l’acheter, s’essuyer le nez, faire le test et connaître ses résultats en aussi peu que 20 minutes », a déclaré le commissaire de la FDA Stephen Hahn, dans un communiqué.

Les fournitures initiales du test en vente libre seront limitées. Le fabricant australien Ellume a déclaré qu’il prévoyait de produire 3 millions de tests le mois prochain avant d’augmenter la production au cours du premier semestre 2021.

Un porte-parole de la société a déclaré que le test coûterait environ 30 $ et serait disponible dans les pharmacies et à l’achat en ligne.

Le kit comprend un tampon nasal, une solution chimique et une bandelette de test. Le test se connecte numériquement à une application pour téléphone intelligent qui affiche les résultats et aide ensuite à les interpréter. Les utilisateurs peuvent également se connecter avec un professionnel de la santé via l’application.

Pendant des mois, les experts de la santé ont souligné la nécessité de tests à domicile rapides et généralisés afin que les gens puissent se dépister eux-mêmes et éviter tout contact avec les autres s’ils ont une infection. Mais la grande majorité des tests nécessitent toujours un prélèvement nasal effectué par un agent de santé qui doit être traité dans des laboratoires de haute technologie. Cela signifie généralement des jours d’attente pour les résultats. Environ 25 tests permettent aux gens de prélever leur propre échantillon à la maison – un écouvillon nasal ou de la salive – mais ils sont ensuite expédiés à un laboratoire.

Le test d’Ellume recherche les protéines virales libérées par le COVID-19, ce qui est différent des tests de référence qui recherchent le matériel génétique du virus.

Comme d’autres tests qui recherchent des protéines, les responsables de la FDA ont noté que le test d’Ellume peut fournir un petit pourcentage de résultats faux positifs et faux négatifs. Les personnes qui obtiennent un résultat négatif mais qui présentent des symptômes de coronavirus devraient faire un suivi avec un professionnel de la santé, a déclaré l’agence.

L’histoire continue

Actuellement, les États-Unis testent quotidiennement près de 2 millions de personnes. La plupart des experts de la santé conviennent que le pays doit tester plusieurs fois plus et les chercheurs de Harvard ont fait pression pour des tests à domicile sur papier bon marché.

Pourtant, le Dr Michael Mina de Harvard a qualifié le nouveau test d ‘«un excellent ajout» aux options existantes, bien qu’il ait averti que son prix pourrait limiter l’accès.

«C’est une étape importante, avec des réserves», a déclaré Mina dans un e-mail. «J’espère juste que cela ne crée pas davantage un fossé entre les nantis et les démunis.»

Pour les personnes ayant une assurance, la loi fédérale exige que les plans couvrent le coût du test COVID-19.

___

Le Département de la santé et des sciences de l’Associated Press reçoit le soutien du Département de l’enseignement des sciences de l’Institut médical Howard Hughes. L’AP est seul responsable de tout le contenu.