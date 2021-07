En utilisant les données du Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) de la NASA, une équipe internationale d’astronomes a découvert quatre exoplanètes en orbite autour de deux étoiles. La paire d’étoiles se trouve à quelque 130 années-lumière de la Terre, soit plus de huit millions de fois notre distance du soleil. Lancé en 2018, TESS se trouve en orbite terrestre haute et fait ce pour quoi il porte son nom – chasser des exoplanètes – des planètes en dehors de notre système solaire – qui transitent. Le transit, c’est quand les planètes bloquent une partie de la lumière provenant d’une étoile. TESS détecte de tels creux dans la lumière visible des étoiles et mesure la taille de l’exoplanète et la forme de son orbite. Selon les scientifiques, les étoiles découvertes sont sœurs – formées à partir du même nuage de gaz – et se déplacent presque dans la même direction. Les astronomes supposent qu’ils se sont formés à la même époque. Les étoiles ont environ 200 millions d’années, à peine 5 % de l’âge de notre soleil et produisent des éruptions stellaires plus fortes et plus fréquentes que notre soleil.

Les étoiles sont distantes de 30 années-lumière les unes des autres et nommées TOI 2076 et TOI 1807. Selon les scientifiques, les étoiles produisent environ 10 fois plus de rayonnement ultraviolet qu’elles ne le feraient si elles étaient aussi vieilles que notre soleil.

Le système planétaire de TOI 2076 a trois planètes, TOI 2076 b, TOI 2076 c et TOI 2076 d. Tous les trois sont environ trois à quatre fois plus gros que la Terre mais plus petits que Neptune. Leurs orbites autour de TOI 2076 se terminent en 17 jours. L’autre étoile TOI 1807 n’a qu’une seule planète TOI 1807b, qui fait environ 1,8 fois la taille de la Terre et tourne autour de sa planète très rapidement, terminant son orbite en seulement une demi-journée.

Les scientifiques pensent que les exoplanètes sont dans la phase « adolescente » ou transitionnelle de leur cycle de vie. « Ce ne sont pas des nouveau-nés, mais ils ne sont pas non plus installés. En savoir plus sur les planètes à ce stade de l’adolescence nous aidera finalement à comprendre les planètes plus anciennes dans d’autres systèmes », a déclaré l’astronome de la NASA Christina Hedges, l’une des auteurs de l’étude dans un communiqué. Les résultats ont été publiés le 12 juillet dans The Astronomical Journal.

Les scientifiques espèrent que l’exploration de leurs systèmes planétaires aidera les scientifiques à comprendre l’évolution des systèmes planétaires nouveaux et jeunes.

