Le Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) de la NASA a confirmé la présence de trois soi-disant «mondes chauds» qui pourraient s’avérer être des spécimens utiles pour enseigner à l’humanité comment les atmosphères se forment et se développent au fil du temps.

Les trois mondes chauds, chacun légèrement plus grand que le nôtre, ont été détectés en orbite autour d’une version beaucoup plus jeune de notre soleil appelée TOI 451, située à environ 400 années-lumière dans la constellation d’Eridanus.

L’étoile possède 95% de la masse de notre Soleil, bien qu’elle soit 12% plus petite et émette 35% d’énergie en moins. Il tourne également cinq fois plus vite que notre Soleil, créant un environnement beaucoup plus intense pour son système d’étoiles en herbe.

Sa planète la plus lointaine orbite trois fois plus près que Mercure ne vient jamais de notre Soleil, donc chacun de ces mondes est extrêmement chaud et presque certainement inhabitable à la vie telle que nous la connaissons, avec des températures atmosphériques allant de 2200 degrés Fahrenheit (1200 degrés Celsius). à des «creux» de 840 F (450 C) dans le monde extérieur.

Les scientifiques s’attendent à ce que, malgré la chaleur intense et la proximité écrasante de leur étoile, ces planètes conservent toujours leur atmosphère et pourraient servir d’exemples utiles à étudier en termes de formation atmosphérique et de développement au fil du temps, bien que dans des circonstances extrêmes.

Les signatures des planètes ont été initialement détectées en décembre 2018 et ont ensuite été confirmées par de nombreuses analyses, utilisant certains des télescopes et observatoires les plus puissants de la Terre.

Les mondes chauds ont été découverts dans le flux d’étoiles Poissons-Eridanus, qui représente moins de trois pour cent de l’âge de notre système solaire et couvre un tiers du ciel visible de la Terre.

Les chercheurs de la NASA soupçonnent que le système conserve un disque froid de poussière et de débris rocheux, et peut également avoir deux compagnons stellaires dansant l’un autour de l’autre sur une orbite bien au-delà des planètes. Cela en fait un exemple utile à étudier en ce qui concerne l’évolution des systèmes stellaires naissants, ce qui pourrait donner un aperçu du nôtre.

«Il n’est âgé que de 120 millions d’années et à seulement 400 années-lumière, ce qui permet des observations détaillées de ce jeune système planétaire», a déclaré Elisabeth Newton, professeur adjoint de physique et d’astronomie au Dartmouth College dans le New Hampshire, aux États-Unis, qui a dirigé la recherche.

«Et parce qu’il y a trois planètes entre deux et quatre fois la taille de la Terre, elles constituent des cibles particulièrement prometteuses pour tester les théories sur l’évolution des atmosphères planétaires», a-t-elle ajouté.

La découverte devrait apporter des informations supplémentaires sur la manière dont les atmosphères se forment autour des planètes naissantes dans l’univers, contribuant potentiellement à affiner la recherche par l’humanité à la fois de mondes habitables pour la colonisation et de vie extraterrestre intelligente.

«Les données TESS continueront à nous permettre de repousser les limites de ce que nous savons sur les exoplanètes et leurs systèmes pour les années à venir», a déclaré Jessie Christiansen, responsable scientifique adjointe aux archives des exoplanètes de la NASA.

