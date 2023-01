Le terroriste inspiré par l’Etat islamique Sayfullo Saipov coupable de huit meurtres sur la piste cyclable de New York dans le premier cas de peine de mort de Biden

Inscrivez-vous à notre bulletin d’information gratuit sur les États-Unis envoyé directement dans votre boîte de réception chaque matin en semaine Inscrivez-vous à notre bulletin d’information gratuit par e-mail du matin aux États-Unis

Sayfullo Saipov, qui a utilisé un camion pour tuer huit personnes lors d’une attaque terroriste en 2017 sur une piste cyclable de la ville de New York, a été reconnu coupable de meurtre, de tentative de meurtre, de soutien matériel à une organisation terroriste étrangère et de destruction d’un véhicule à moteur.

Un jury de 12 personnes au palais de justice fédéral de Manhattan a rendu les verdicts de culpabilité contre Saipov après moins d’une journée de délibération jeudi. La prochaine tâche du jury est de décider si l’immigrant ouzbek risque la prison à vie ou la peine de mort pour l’attentat, le pire acte de terrorisme à New York depuis le 11 septembre.

Si le jury décide de l’exécution, Saipov serait la première personne condamnée à mort par le gouvernement fédéral sous l’administration Biden. Son ministère de la Justice a demandé la peine capitale pour Saipov et d’autres, malgré l’opposition déclarée du président à la peine de mort.

Le gouvernement a fait valoir que Saipov avait été inspiré par Isis pour mener l’attaque avec le camion de location et a cherché à être un martyr pour le groupe.

Lors de ses plaidoiries cette semaine, le procureur fédéral Jason Richman m’a dit le terroriste présumé « a transformé une piste cyclable en champ de bataille ».

Comme preuve supplémentaire de la nature du complot influencée par Isis, les responsables ont souligné un appel téléphonique dans la prison où Saipov se qualifiait de “ soldat du califat », et a noté son demande d’accrocher un drapeau ISIS dans sa chambre d’hôpital.

Les avocats de l’attaquant n’ont pas nié le rôle de Saipov dans les meurtres, mais ont plutôt cherché à les distinguer comme des attaques de loups solitaires et ne faisant pas partie d’un complot coordonné mené avec une organisation terroriste internationale. Ils ont dit qu’il prévoyait de mourir en martyr, une idée à laquelle il s’est accroché tout en passant du temps sur Internet pendant ses jours en tant que chauffeur de camion long-courrier.

“Si vous prévoyez de mourir dans une attaque, vous ne prévoyez pas de rejoindre une organisation”, a déclaré cette semaine le défenseur public de New York, David Patton, aux jurés. “J’admets qu’il y a quelque chose d’étrange à discuter des explications possibles d’un crime horrible qui est inexplicable et insensé, mais c’est ce dont il est accusé, et c’est la décision qu’on vous demande de prendre.”

Le procès a également présenté des témoignages de première main de survivants et de victimes de l’attaque au camion, ainsi que de membres de leur famille.

Friedel Decadt de Belgique a décrit avoir vu la souffrance de sa sœur Ann-Laure, qui est finalement décédée des suites de ses blessures.

« Son regard était sans vie. Elle a juste regardé en l’air et il y avait beaucoup de sang qui jaillissait de sa bouche », a déclaré Mme Decadt. m’a dit .

Les procureurs disent que Saipov a labouré un camion Home Depot loué sur la piste cyclable bondée de West Side à Manhattan à Halloween en 2017, tuant huit personnes et en blessant de nombreuses autres dans un complot inspiré par l’État islamique.

La plupart des personnes tuées et blessées dans l’attaque étaient des touristes, allant d’un groupe d’hommes venus d’Argentine à des personnes visitant la ville depuis le New Jersey voisin.

Le jury se réunira à nouveau le mois prochain pour déterminer la peine de Saipov.