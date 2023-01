"Le terrorisme restera à moins que...": Farooq Abdullah sur le Cachemire

Farooq Abdullah, ancien ministre en chef de l’ancien État du Jammu-et-Cachemire, a déclaré aujourd’hui que le terrorisme se poursuivrait au Jammu-et-Cachemire jusqu’à ce que l’Inde entame un dialogue avec son “voisin”. “Je suis désolé de le dire, le terrorisme restera à moins que nous parlions à notre voisin et trouvions une solution”, a déclaré M. Abdullah sans nommer le Pakistan. Sa remarque est intervenue quelques heures après le commentaire du Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif “nous avons appris notre leçon”.

Dans une interview accordée à Al Arabiya TV, basée à Dubaï, plus tôt dans la journée, M. Sharif avait appelé à “des pourparlers sérieux et sincères” avec le Premier ministre Narendra Modi sur “des points brûlants comme le Cachemire”.

“Nous avons eu trois guerres avec l’Inde, et elles n’ont apporté que plus de misère, de pauvreté et de chômage au peuple… Nous avons appris notre leçon, et nous voulons vivre en paix avec l’Inde, à condition que nous soyons capables de résoudre notre véritables problèmes », a déclaré Shehbaz Sharif. “Mon message aux dirigeants indiens et au Premier ministre Modi est que nous nous asseyons sur la table et avons des discussions sérieuses et sincères pour résoudre nos points brûlants comme le Cachemire”, avait-il ajouté.

M. Abdullah a déclaré que l’Inde devait trouver une solution au problème et il avait donné le même message que les deux pays étaient “unis et construisaient des ponts”, lorsque l’ancien Premier ministre Atal Behari Vajpayee avait demandé son avis avant de se rendre au Pakistan en 1999.

Le Premier ministre Narendra Modi a “dit ouvertement que la guerre n’est une solution à rien”, a déclaré M. Abdullah, faisant remarquer que la guerre russo-ukrainienne en était un exemple.

“L’Inde est un pays unique et c’est parce que nous pensons tous ensemble… nous devons retourner à l’Inde de Gandhi… la division doit cesser si la nation doit progresser”, a déclaré M. Abdullah. “Le pays ne sera jamais fort si nous ne sommes qu’un”, a-t-il ajouté.

M. Abdullah a également exprimé son mécontentement face à certains des développements actuels dans le pays. “Regardez les institutions, gouverneurs, regardez le lieutenant-gouverneur … comment ils jouent avec la Constitution … Je ne pourrais jamais penser à cela”, a-t-il déclaré lors d’un événement de sortie de livre.

Le livre, “A Life in the Shadows A Memoir”, a été écrit par l’ancien chef de RAW, AS Dulat, qui a pris sa retraite en 2000. M. Dulat a également déclaré que “le terrorisme (à J&K) ne disparaîtra que si nous nous engageons avec le Pakistan”. .

Il a cependant ajouté qu’il “concéderait” que le niveau de militantisme a baissé en raison de la “politique musclée” adoptée par la dispense actuelle. Le militantisme est local tandis que le terrorisme vient de l’autre côté de la frontière, a déclaré M. Dulat.

Interrogé sur la relation entre New Delhi et le Cachemire, M. Dulat a déclaré que “la déconnexion avec le peuple a toujours été là et qu’il y a eu un manque de confiance”.