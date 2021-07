« Le terrorisme ne peut être exclu »: les enquêteurs pakistanais sur l’explosion d’un bus découvrent des traces d’explosifs alors que la Chine s’engage à participer à l’enquête

Dans un tweet jeudi, le ministre de l’Information Fawad Chaudhry a écrit que le Premier ministre Imran Khan supervisait désormais personnellement l’enquête sur l’explosion meurtrière.

Les premières enquêtes sur l’incident de Dassu ont maintenant confirmé des traces d’explosifs. Le terrorisme ne peut être exclu. Le Premier ministre supervise personnellement tous les développements. À cet égard, le gouvernement est en étroite coordination avec l’ambassade de Chine. Nous nous engageons à lutter ensemble contre la menace du terrorisme. – Ch Fawad Hussain (@fawadchaudhry) 15 juillet 2021

Contrairement aux rapports antérieurs selon lesquels le véhicule aurait explosé après une panne mécanique ayant provoqué une fuite de gaz, le ministre a déclaré que les enquêteurs avaient désormais trouvé des traces d’explosifs. « Le terrorisme ne peut être exclu » il ajouta.

Chaudhry a également déclaré que le gouvernement travaillait en étroite collaboration avec les autorités et l’ambassade chinoises, car neuf des 13 décès étaient des ressortissants chinois.

Le ministre a déclaré qu’Islamabad et Pékin étaient déterminés à éradiquer le terrorisme. Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Zhao Lijian, a déclaré jeudi lors d’un point de presse régulier que Pékin travaillerait en étroite collaboration avec le Pakistan pour enquêter sur l’incident mortel.

« Aujourd’hui, la Chine enverra un groupe de travail conjoint interdépartemental au Pakistan pour aider aux travaux pertinents », Zhao ajouté.

Dans son briefing de mercredi, Zhao avait qualifié cela d’« attentat à la bombe », mais cela a été réfuté à l’époque par les autorités pakistanaises qui ont estimé que la cause était une panne mécanique.

En avril 2021, cinq personnes sont mortes, dont aucun Chinois, après l’explosion d’une voiture piégée devant un hôtel de luxe du Baloutchistan où séjournait l’ambassadeur de Chine. Les talibans ont revendiqué la responsabilité de l’explosion, même s’il n’est pas certain que l’envoyé chinois était leur cible.

Le Pakistan est une partie importante de l’initiative « la Ceinture et la Route » de la Chine et de nombreux travailleurs chinois ont été envoyés pour travailler et superviser les projets. Certains Pakistanais ont exprimé leur mécontentement devant le nombre de Chinois employés sur ces projets, plutôt que de travailleurs locaux, et la disparité salariale entre le personnel chinois et pakistanais.

Si vous aimez cette histoire, partagez-la avec un ami!