“Le terrorisme est l’arme principale de la Russie”: Zelensky appelle à l’évacuation de la ligne de front ukrainienne de Donetsk

Les Ukrainiens doivent évacuer la région de Donetsk.

C’est le théâtre de violents combats entre l’Ukraine et la Russie.

Entre 200 000 et 220 000 civils se trouvent encore dans la zone.

Le président ukrainien a exhorté samedi les civils à évacuer la région de front de Donetsk, théâtre de violents affrontements avec l’armée russe, alors que Kyiv appelait la Croix-Rouge et l’ONU à accéder à ses soldats détenus par les forces de Moscou.

La région orientale de Donetsk a subi le plus gros de l’offensive russe depuis que son assaut sur Kyiv a échoué des semaines après l’invasion lancée le 24 février.

Le président Volodymyr Zelensky a averti dans son allocution quotidienne que des milliers de personnes, dont des enfants, se trouvaient toujours dans les zones de champ de bataille de la région, avec six civils tués et 15 blessés vendredi, selon le gouverneur de Donetsk.

“Il y a déjà une décision gouvernementale sur l’évacuation obligatoire de Donetsk”, a déclaré Zelensky, soulignant les appels des autorités à quitter la région assiégée ces dernières semaines.

“Partez, nous vous aiderons”, a déclaré Zelensky.

Il ajouta:

A ce stade de la guerre, la terreur est l’arme principale de la Russie.

Selon les estimations officielles ukrainiennes, le nombre de civils vivant encore dans la zone inoccupée de Donetsk se situe entre 200 000 et 220 000.

Prison bombardée

Un avis d’évacuation obligatoire publié samedi soir a déclaré que l’hiver à venir en faisait une question d’urgence, en particulier pour les plus de 50 000 enfants encore dans la région.

“Ils doivent être évacués, vous ne pouvez pas les mettre en danger de mort en hiver sans chauffage, sans lumière, sans possibilité de les garder au chaud”, a déclaré le ministère de la Réintégration des territoires temporairement occupés de Kyiv dans un communiqué.

Zelensky, dans son allocution, a également une fois de plus pressé la communauté internationale, en particulier les États-Unis, de faire déclarer officiellement la Russie comme «État parrain du terrorisme».

L’appel est intervenu un jour après qu’une prison détenant des prisonniers de guerre ukrainiens à Olenivka, contrôlée par le Kremlin, a été bombardée, faisant des dizaines de morts, avec Kyiv et Moscou à blâmer.

Samedi, le responsable ukrainien des droits de l’homme Dmytro Lubinets a déclaré à la télévision nationale qu’il avait demandé au Comité international de la Croix-Rouge (CICR) et à la Mission de surveillance des droits de l’homme des Nations Unies de se rendre à Olenivka.

Le CICR a fait une demande mais n’a pas encore obtenu l’autorisation des Russes, a-t-il dit.

Le ministère russe de la Défense a accusé Kyiv d’avoir frappé la prison d’Olenivka avec des missiles à longue portée fournis par les États-Unis dans une “provocation flagrante” destinée à empêcher les soldats de se rendre.

Il a déclaré samedi que parmi les morts figuraient des forces ukrainiennes qui s’étaient rendues après des semaines de lutte contre le bombardement brutal par la Russie de l’aciérie tentaculaire d’Azovstal dans la ville portuaire de Marioupol.

Le ministère de la Défense a déclaré que 50 prisonniers ukrainiens avaient été tués et 73 avaient été transportés à l’hôpital avec des blessures graves.

“Toute la responsabilité politique, juridique et morale de ce massacre sanglant d’Ukrainiens incombe à Zelensky personnellement, à son régime criminel et à Washington, qui les soutient”, a-t-il déclaré.

Zelensky a carrément blâmé la Russie.

Il a dit:

C’était un crime de guerre russe délibéré, un meurtre de masse délibéré de prisonniers de guerre ukrainiens.

Des membres du régiment d’Azov faisaient partie de ceux qui se sont rendus à Azovstal.

Le commandant du régiment d’Azov, Mykyta Nadtochiy, a déclaré qu’il considérait l’attaque contre la prison comme “un acte d’exécution publique”.

Samedi également, le géant russe de l’énergie Gazprom a suspendu l’approvisionnement en gaz de la Lettonie lors du dernier resserrement de l’approvisionnement en gaz des États de l’Union européenne, qui ont accusé la Russie de restreindre l’approvisionnement en représailles aux sanctions occidentales imposées suite à l’invasion de l’Ukraine par Moscou.

Conexus Baltic Grid a confirmé à l’agence de presse lettone LETA que Gazprom l’avait informée de la suspension des livraisons, mais a déclaré que d’autres fournisseurs les poursuivaient.

“Aujourd’hui, Gazprom a suspendu ses livraisons de gaz à la Lettonie (…) en raison de violations des conditions” d’achat, a indiqué la société sur Telegram.

Le ministre letton de l’Economie, Ilze Indriksone, a déclaré à LETA que son pays “ne comptait pas sur les flux de gaz naturel en provenance de Russie”.

Gazprom a réduit drastiquement ses livraisons de gaz vers l’Europe via le gazoduc Nord Stream mercredi à environ 20% de sa capacité. Il avait réduit les flux de gaz vers l’Europe à deux reprises en juin.

L’entreprise publique russe avait annoncé plus tôt qu’elle réduirait l’approvisionnement à 33 millions de mètres cubes par jour, soit la moitié de la quantité qu’elle livre depuis la reprise du service la semaine dernière après 10 jours de travaux de maintenance.

Les frappes russes ont continué à pleuvoir samedi sur les villes ukrainiennes.

Les autorités ukrainiennes ont déclaré que les bombardements russes visant le sud et l’est du pays avaient fait un mort dans le sud de Mykolaïv et un mort dans l’est de Bakhmut.

Le nombre de morts d’une grève à un arrêt de bus de Mykolaïv vendredi est passé à sept après la mort de deux hommes à l’hôpital.

Tôt dimanche matin, Mykolaïv a de nouveau été touchée par “des bombardements massifs”, selon son maire.

“Probablement le plus fort de tous les temps”, a déclaré Oleksandr Sienkevych dans un article de Telegram.

“De puissantes explosions ont été entendues après 1h du matin et vers 5h du matin. Un certain nombre d’objets ont été détruits, des bâtiments résidentiels ont été endommagés. Un certain nombre d’incendies se sont déclarés sur les sites touchés.”

Dans la ville orientale de Kharkiv, trois missiles russes S-300 ont frappé une école, a déclaré samedi le maire Igor Terekhov sur Telegram, ajoutant que le bâtiment principal avait été détruit.

Un porte-parole ukrainien a déclaré que les forces de son pays avaient incendié des champs de céréales autour de Marioupol afin qu’ils ne puissent pas être utilisés par les Russes.

“Les forces de résistance de Marioupol ont incendié les champs avec des céréales afin qu’elles ne soient pas volées par les occupants”, a déclaré Sergiy Bratchuk, porte-parole de l’administration militaire régionale d’Odessa.