Le «terrorisme des sushis» se répand alors que les farceurs lèchent de la nourriture et des ustensiles dans les restaurants à tapis roulant du Japon

Un restaurant de sushis à tapis roulant à Tokyo, au Japon. (Images éducatives/Groupe Universal Images via Getty Images)

Les restaurants de sushis à tapis roulant sont une option abordable dans tout le Japon depuis des décennies.

Les vidéos montrant de jeunes clients manipulant de la nourriture et des ustensiles sont devenues de plus en plus populaires ces dernières semaines.

Au moins une entreprise propriétaire d’une chaîne de restaurants a déposé une demande de dommages et intérêts auprès de la police pour une vidéo.

Une nouvelle tendance inquiétante des médias sociaux au Japon a amené certains restaurants de sushis à tapis roulant à appeler la police et à rassurer les clients sur leurs normes de santé.

Des dizaines de messages montrant la tendance sont affichés avec le hashtag “#????”ou “terreur des sushis”.

Les vidéos de farce, souvent perpétrés par de jeunes coupables, montrent les clients de l’un des nombreux restaurants de sushis à tapis roulant du Japon enlevant des objets tels que des ustensiles, des bouteilles de sauce soja ou de la nourriture. Les farceurs lèchent ou touchent ensuite l’article, ou l’aspergent de wasabi épicé, avant de le remettre à la ceinture pour qu’un autre client le prenne.

Quelques vidéos impliquer les clients retirer un morceau de sushi d’une assiette qui en contient quelques morceaux sans retirer toute l’assiette du tapis roulant, ce qui signifie qu’ils ne paieront pas pour cela.

Akindo Sushiro Co., l’opérateur d’une chaîne de sushis, a déposé un rapport de police sur une vidéo visionnée des dizaines de millions de fois depuis sa publication cette semaine, selon les nouvelles de Kyodo.

Il montre un client à un endroit en train de lécher une bouteille de sauce soja et une tasse avant de remettre la tasse sur l’étagère. Il lèche plus tard un doigt puis au moins une assiette de sushi sur le tapis roulant.

La personne dans la vidéo s’est excusée après avoir attiré beaucoup d’attention, mais la chaîne a déclaré qu’elle avait l’intention de “continuer à répondre strictement à la fois au civil et au pénal”, a rapporté Kyodo News.

Les vidéos ont incité les restaurants de sushis à rappeler aux clients qu’ils nettoient et désinfectent fréquemment les ustensiles et fourniront des ustensiles propres sur demande. Sushiro a affirmé que sa réputation était entachée et le Washington Post a rapporté que les actions de la société avaient chuté d’environ 5 % dans les jours qui ont suivi la diffusion de la vidéo.

“Kaiten-zushi,” ou des sushis à tapis roulant, les restaurants sont un pilier au Japon depuis des décennies en tant qu’option abordable. Les clients sont assis à une table à côté de la ceinture où les articles populaires ou les commandes spécifiques tournent de la cuisine au restaurant jusqu’à ce qu’ils soient récupérés.

Certains restaurants ont un prix fixe pour tout le menu, et certains endroits déterminent l’addition en liant le type d’assiette sur laquelle se trouve un plat à un prix spécifique. Beaucoup ont également des systèmes en place comme des écrans tactiles pour permettre aux clients de passer des commandes spéciales.