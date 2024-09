Le territoire n’est pas à l’abri d’une augmentation des cas de coqueluche, selon le gouvernement du Yukon

Le 22 septembre, le président du Syndicat des employés du Yukon, Justin Lemphers, a indiqué sur X, anciennement Twitter, que le gouvernement du Yukon n’inclut pas la coqueluche dans son rapport de surveillance respiratoire.

Le lendemain, le ministre de la Santé et le médecin-hygiéniste en chef ont fait le point officiel sur la maladie.

Sept cas de coqueluche, ou coqueluche, ont été signalés en 2024, selon le communiqué de presse du 23 septembre diffusé par le gouvernement du Yukon.

La plupart des cas étaient liés à des voyages, même si certains cas n’ont aucune source connue. Cela pourrait être une indication d’une éventuelle transmission communautaire, selon le communiqué.

Le Yukon n’est pas à l’abri de l’augmentation des taux de coqueluche partout au Canada, note le communiqué.

« Nous constatons une augmentation des cas de coqueluche, non seulement au Yukon, mais partout au pays. La vaccination est votre meilleure défense et j’exhorte tous les Yukonnais à s’assurer que leurs vaccins sont à jour, en particulier pour les enfants et les personnes enceintes », a déclaré le Dr Sudit Ranade, médecin hygiéniste en chef, dans le communiqué.

En règle générale, au Canada, entre 1 000 et 3 000 personnes contractent la coqueluche chaque année, selon le site Web du gouvernement fédéral. Dans le monde, on compte chaque année environ 20 à 40 millions de cas et 400 000 décès dus à la coqueluche.

La coqueluche est une infection respiratoire contagieuse des poumons et des voies respiratoires qui peut entraîner une maladie grave, en particulier chez les nourrissons.

« La coqueluche peut entraîner des complications graves, voire mortelles, en particulier chez les nourrissons. Nous encourageons fortement les Yukonnais à se tenir à jour dans leurs vaccinations et à prendre des mesures pour se protéger ainsi que leurs communautés contre la coqueluche », a déclaré la ministre de la Santé et des Services sociaux, Tracy-Anne McPhee, dans le communiqué.

Étant donné que les vaccins peuvent protéger contre cette maladie évitable, le gouvernement du Yukon tente de convaincre les Yukonnais de se tenir à jour dans leurs vaccinations, de se laver régulièrement les mains et d’éviter de partager de la nourriture ou des boissons pour empêcher la propagation.

Comme indiqué dans le communiqué, si un résident du Yukon ou son enfant développe des symptômes de coqueluche, contactez son fournisseur de soins de santé pour obtenir un diagnostic et un traitement précoce, ce qui peut également aider à limiter la propagation.

« Si un enfant n’est pas à jour dans son calendrier de vaccination ou si une personne est enceinte, il doit parler à son centre de santé local, à son fournisseur de soins de santé ou à la clinique de vaccination de Whitehorse pour discuter de ses options », peut-on lire dans le communiqué.

Comme indiqué sur le site Web du gouvernement fédéral, les symptômes peuvent commencer à se développer une semaine à 10 jours après l’infection et peuvent apparaître jusqu’à 28 jours après l’infection. Cela commence généralement par une légère fièvre, un écoulement nasal, des yeux rouges et larmoyants et une toux. Cela peut entraîner des complications telles qu’une pneumonie, des lésions cérébrales et de graves quintes de toux pouvant entraîner des difficultés respiratoires, des étouffements et des vomissements. Les symptômes ont tendance à être moins profonds chez les enfants plus âgés et les adultes.

