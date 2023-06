Le territoire du Yukon commémore son 125e anniversaire

Le Yukon marque une étape importante aujourd’hui, car il commémore 125 ans depuis qu’il est devenu un territoire du Canada.

Le Yukon est entré dans la Confédération en 1898, après qu’un boom de la ruée vers l’or a propulsé la région éloignée du Nord sous les projecteurs internationaux. Le 13 juin de la même année, la Loi sur le territoire du Yukon établit le deuxième territoire nordique du Canada.

Imprégné d’une histoire riche de la culture autochtone et de la ruée vers l’or du Klondike, le territoire à croissance rapide fait partie intégrante de la tapisserie du patrimoine canadien.

Selon Statistique Canada, le Yukon a dominé le pays en matière de croissance démographique de 2016 à 2021, augmentant de 12,1 % alors que sa population est passée de 35 874 à 40 232.

Alors que les célébrations d’anniversaire se déroulent, le gouvernement du Yukon, en collaboration avec la Yukon Historical and Museums Association, a lancé le « Yukon 125 Fund » de 400 000 $.

Destiné aux projets communautaires axés sur la mise en valeur du patrimoine, de la culture ou de l’histoire du territoire, un financement est réservé à chaque Première Nation et administration municipale. Le reste sera alloué à des associations à but non lucratif.

Il y a une séance spéciale de l’Assemblée législative du Yukon mardi après-midi, à Dawson City – la première capitale établie du Yukon et lieu historique où de l’or a été découvert à la fin du 19e siècle.