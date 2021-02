Le Territoire du Nord a imposé une quarantaine immédiate de 14 jours aux visiteurs de l’une des 10 banlieues de Melbourne.

Les responsables du Territoire du Nord se sont réunis pour une réponse d’urgence jeudi après-midi après qu’un employé de l’hôtel de 26 ans dans le système de quarantaine de tennis de l’Open d’Australie ait été testé positif pour la souche britannique très contagieuse de Coronavirus.

Les visiteurs des banlieues de Melbourne suivantes doivent se rendre immédiatement à clé: Melbourne, West Melbourne, Noble Park, Keysborough, Springvale, Brighton, Brandon Park, Clayton South, Heatherton et Moorabbin.

Toute personne de Melbourne, West Melbourne, Noble Park, Keysborough, Springvale, Brighton, Brandon Park, Clayton South, Heatherton ou Moorabbin a été condamnée à un verrouillage de 14 jours dans le Territoire du Nord

Toute personne arrivant sur le territoire de l’une de ces zones après 15h30 jeudi devra entrer en quarantaine surveillée obligatoire – sans frais.

Il est entendu que deux vols en provenance de Melbourne sont arrivés dans le territoire jeudi à 11 heures.

Les melburniens arrivés de l’un des points chauds depuis le 29 janvier devront également s’auto-isoler jusqu’à ce qu’ils reçoivent un résultat négatif.

Les visiteurs actuellement en vol seront interceptés aux aéroports de Darwin et d’Alice Springs et interrogés.

Ceux qui viennent de l’un des points chauds de Melbourne se verront offrir un séjour gratuit à Howard Springs, ou la possibilité de prendre le prochain vol de retour.

Le ministre en chef du Territoire du Nord, Michael Gunner, aurait déclaré qu’il ne s’attendait pas à ce que la quarantaine obligatoire dure longtemps.

«Il vaut mieux aller dur et être très prudent jusqu’à ce que nous en sachions plus».

« Nous sommes toujours prudents car nous sommes l’endroit le plus sûr d’Australie et nous voulons le rester », a-t-il déclaré.

« Comme nous l’avons vu dans tout le pays et dans le monde, en ce qui concerne le coronavirus, personne ne regrette jamais d’avoir été trop prudent. »

Auparavant, toute personne visitant le territoire depuis un hotspot devait payer pour sa quarantaine, 2500 $ par personne.

Si vous êtes arrivé à Darwin ou à Alice Springs depuis l’une des 10 banlieues de Melbourne nominées, vous devrez vous rendre directement dans le lockown – ou faire demi-tour et rentrer chez vous

Deux des contacts étroits de l’homme infecté ont été testés négatifs, les autorités sanitaires victoriennes en atteignant 19 de plus.

On a également demandé à 600 autres contacts occasionnels de s’isoler et de se faire tester, tout comme 520 joueurs, officiels et personnel de soutien de l’Open d’Australie.

Les matchs de Melbourne Park ont ​​été suspendus jeudi, mais ils devraient reprendre vendredi.

Le directeur de l’Open d’Australie, Craig Tiley, a déclaré que le tournoi se déroulerait comme prévu à partir de lundi prochain.

Plus de 50 localités de la métropole de Perth, de la région de Peel et du sud-ouest de l’Australie-Occidentale restent des points chauds pour les voyages vers les TN.

Le directeur de la santé du Territoire du Nord, Hugh Heggie, a déclaré que les 10 banlieues de Melbourne touchées avaient été choisies dans le cadre d’une « approche ciblée » basée sur la connaissance des endroits où les contacts étaient exposés.

« Ces lieux préoccupants, ces lieux d’exposition potentielle, sont à la base desquels nous avons choisi les banlieues à cette occasion », a-t-il déclaré.

Le commissaire de police du NT, Jamie Chalker, a déclaré que les affectations à la frontière du NT avec le Queensland et l’Australie du Sud seraient désormais rétablies.

« Nous avons des chiffres pertinents et contrôlables ici, par opposition aux millions de personnes qui vivent dans certaines de ces villes, donc je pense que c’est quelque chose que nous pouvons coordonner assez efficacement », a-t-il déclaré.

« Si vous avez été dans l’un de ces domaines, si vous avez été en contact avec quelqu’un qui a été dans l’un de ces domaines, veuillez vous isoler et aller chercher le test.

«C’est ainsi que nous continuerons à assurer la sécurité du Territoire du Nord.