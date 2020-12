Gibraltar est devenu le dernier pays à interdire les arrivées en provenance du Royaume-Uni après la détection de cas d’une nouvelle variante de coronavirus sur le territoire britannique autonome.

Seuls certains voyageurs seront autorisés à entrer dans le Rocher suite à l’annonce que la nouvelle variante du COVID-19 se répandait rapidement dans le sud-est de l’Angleterre et avait déjà représenté plus de 62% des infections au COVID-19 à Londres.

L’interdiction de voyager intervient alors que le gouvernement espagnol a fermé lundi les frontières du pays aux arrivées en provenance du Royaume-Uni, à l’exception des ressortissants espagnols, afin d’empêcher la propagation des cas dans la péninsule ibérique.

L’Espagne a également renforcé les contrôles aux frontières à sa frontière terrestre avec Gibraltar, où au moins un cas de la nouvelle variante COVID-19 a déjà été trouvé, a confirmé un porte-parole du Premier ministre britannique Boris Johnson.

En moyenne, 30 000 personnes franchissent chaque jour la frontière qui sépare l’enclave britannique du sud de l’Espagne.

Les analyses préliminaires de la nouvelle variante effectuées jusqu’à présent révèlent un potentiel estimé d’augmentation du taux de reproduction de 0,4 ou plus et une augmentation de la transmissibilité pouvant atteindre 70%, a déclaré lundi le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC).

Considéré comme plus transmissible que le coronavirus d’origine, la découverte de la nouvelle variante a conduit plus de 40 pays à fermer leurs frontières aux voyageurs britanniques dimanche et lundi.

L’interdiction de voyager intervient alors que les négociations entre Gibraltar, l’Espagne et le Royaume-Uni continuent de supprimer la frontière terrestre entre l’Espagne et Gibraltar d’ici le 1er janvier, conséquence directe du Brexit.

Le territoire est une colonie britannique depuis trois siècles et reste un bastion stratégique pour la Grande-Bretagne avec plus de la moitié du trafic maritime mondial passant par le détroit de Gibraltar.

Cependant, plus de 95% des Gibraltariens, ou Llanitos comme on les appelle communément, ont voté pour rester dans l’Union européenne lors du référendum de 2016.

Si les négociations aboutissent, Gibraltar fera pour la première fois partie de la zone Schengen qui permet la libre circulation à travers 26 pays européens – 22 États membres plus la Suisse, la Norvège, la Norvège, l’Islande et le Liechtenstein.

Frontex, l’agence aux frontières de l’UE, prendra le contrôle de la frontière à Gilbraltar pour permettre aux citoyens espagnols et aux Llanitos de franchir librement la frontière européenne par voie terrestre et depuis l’aéroport de la colonie.

Cette décision signifiera cependant qu’il y aura des contrôles aux frontières pour les ressortissants britanniques se rendant sur le territoire britannique pour la première fois.

La personne qui patrouille à la frontière a été un point de friction dans les négociations en cours sur le Brexit, l’Espagne ayant initialement signalé qu’elle voulait surveiller la frontière elle-même, une ligne rouge pour le ministre en chef de Gibraltar, Fabian Picardo.